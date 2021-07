Ma cabane au fond du jardin (2/5) – La cabane imprenable de Chêne-Bougeries C’est un cadeau de Philippe Velay à sa femme pour son anniversaire. Son échelle, amovible, la rend inaccessible sur commande. Sophie Simon

La cabane de Philippe et Lydia Velay, dans un bouleau. Lucien FORTUNATI

Au beau milieu de la zone villas de Chêne-Bougeries, elle se dresse comme un minichâteau fort doté d’un pont-levis rétractable à souhait. La cabane en pin offerte par Philippe Velay à sa femme Lydia en 2017 pour «un anniversaire à chiffre rond» est entièrement intégrée dans un bouleau qui la traverse de bas en haut. Elle ne s’offre aux visiteurs qu’après l’ascension fastidieuse de l’échelle métallique amovible qui la relie à la terre ferme selon l’humeur.

Le plancher est à environ quatre mètres du sol, «c’est un peu haut pour les enfants mais le jeune compagnon qui l’a créée m’a dit qu’il ne pouvait pas la construire plus bas». Le plateau inférieur repose sur un gros tronc sur la droite de l’arbre. «Quand on est en bas on se dit que ça va aller, mais une fois à mi-parcours on se rend compte que c’est assez haut quand même…» Nous confirmons cette impression. «Les gamins, eux, n’en ont aucune frayeur», constate son épouse, amusée de la hardiesse de ses cinq petits-enfants.