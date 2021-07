Ma cabane au fond du jardin (4/5) – La cabane-chalet de Satigny Edison et Jacqueline Hervé ont entièrement rénové le petit chalet de leur jardin familial afin de lui donner un air dépaysant de vacances. Léa Frischknecht

Nombreux fruits et légumes poussent tout autour de la cabane d’Edison et Jacqueline. Le couple a également installé une balançoire et une piscine gonflable pour leurs enfants. LUCIEN FORTUNATI

Du concept de jardins familiaux, on retient surtout la notion de «jardin». Les chanceux qui possèdent un terrain dans l’un des 26 groupements du canton jouissent d’un lopin de terre, loin de la ville, à cultiver et entretenir. Le petit chalet qui va avec, lui, est souvent secondaire: on y entre pour ranger les outils et sortir les chaises longues, après une séance de jardinage. Mais certains, à l’image de la famille Hervé, y accordent plus d’importance.

Il est vrai que c’est surtout pour offrir un peu de verdure à leurs deux enfants de 6 et 7 ans que Jacqueline et Edison Hervé possèdent, depuis 2018, un jardin au groupement de la Garenne. Tous les quatre vivent à la Jonction, alors ils se réjouissent du week-end pour aller arroser les courgettes, faire de la balançoire ou organiser un barbecue entre amis. Mais Jacqueline et Edison ne lésinent sur aucun détail. Et si, de l’extérieur, leur petit chalet ressemble à tous les autres, l’intérieur est une véritable surprise.