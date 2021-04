Plage des Eaux-Vives – La buvette sert ses premiers plats Le patron, Aymon Choisy, mise tout sur les produits locaux ou dont la traçabilité est assurée. Sans excès sur les prix. Christian Bernet

Le Restaurant de la Plage, situé à l’extrémité de la plage des Eaux-Vives, a servi ce samedi ses premiers plats à l’emporter. Magali Girardin

Covid oblige, la buvette de la plage des Eaux-Vives s’est fait attendre. On en a eu un avant-goût avec ses triporteurs. Dès ce samedi, les choses sérieuses commencent. L’établissement est ouvert et livre ses premiers plats. À l’emporter bien sûr, on sait pourquoi…

C’est jour de bise. Une bise forte, et c’est tant mieux. Car elle souligne les qualités du site. À la pointe nord du triangle que forme la plage, on est ici comme au milieu du lac. La vue sur la ville est hors pair, c’est-à-dire qu’elle embrasse les deux rives, la gauche et la droite ne se distinguant plus. Les éléments, eux, sont prêts à nous saisir, les vagues et les rafales passent à deux doigts.