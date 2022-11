Pavillons publics – La buvette de Plainpalais change de mains Après avoir occupé le pavillon pendant dix ans, l’actuelle gérance n’a pas vu son bail renouvelé par la Ville. Marc Renfer

La Ville a choisi une nouvelle équipe pour gérer la buvette, qui attire la foule lors des beaux jours, comme ici en avril 2021. FRANK MENTHA

Finies, les galettes de sarrasin et les boissons artisanales sur une des terrasses les plus ensoleillées de Genève. L’équipe en charge de «The Buvette» a eu la mauvaise surprise de ne pas obtenir le renouvellement de son bail, qu’elle détenait depuis plus de dix ans. Le pavillon, idéalement situé à deux pas du rond-point de Plainpalais et de l’esplanade de jeux pour enfants de la plaine, sera occupé par un nouvel exploitant dès l’année prochaine.