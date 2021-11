Lettre du jour – La bureaucratie en marche Opinion Courrier des lecteurs

LUCIEN FORTUNATI

Genève, 2 novembre

Mardi 26 octobre 2021, l’Office cantonal des assurances sociales (OCAS) avisait les allocataires des rentes AVS qu’à compter du 1er janvier 2022 ces dernières ne seront dés­ormais versées que le sixième jour ouvrable du mois. Ce courrier précise que les versements auront lieu entre le 8 et le 10 selon le mois, contre actuellement entre le 1er et le 3.

Samedi 30 octobre 2021, la «Tribune» informe ses lecteurs que le magistrat de tutelle de cet office se déclare «surpris et fâché», qu’il a immédiatement demandé un retour en arrière, priant l’office d’annuler sa décision. M. Apothéloz précisait que «l’État et ses régies autonomes doivent être là d’abord pour défendre les personnes âgées et le paiement de leurs rentes et en aucun cas pour adapter le quotidien de dizaines de milliers de personnes à un changement de pratique administrative».

La «Tribune» nous apprend que, le vendredi 29 octobre 2021 en fin d’après-midi, l’OCAS va, face au mécontentement, revoir sa copie. Cette affaire pose un sérieux problème quant au fonctionnement de l’administration, à son sens des responsabilités et à la loyauté de certains de ses cadres à l’endroit de leur chef de département.

Comment se fait-il que des cadres n’ont pas préalablement informé le conseiller d’État des modifications à venir et des conséquences de leur décision sur quelque 60’000 personnes? Les différentes administrations de la République et Canton se bureaucratiseraient-elles? Cela serait-il dû au manque de courage des personnes élues pour ordonner et contrôler, voire corriger si nécessaire?

Jacques Hämmerli

