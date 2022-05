Réseau et toile – La bulle des NFT est-elle sur le point d’exploser? Le «Wall Street Journal» tire la sonnette d’alarme: le marché des jetons non fongibles s’effondre. Une analyse que ne partagent pas les crypto-enthousiastes. Aymeric Dejardin-Verkinder

Des NFT sont projetés sur des écrans lors d’une exposition à Jakarta, en Indonésie. AFP

Citant le site d’analyse Nonfungible.com (voir graphique ci-dessous), le «Wall Street Journal» pointe du doigt une chute des volumes de vente de -92% en l’espace de sept mois. Après avoir atteint un pic de 225 000 en septembre 2021, la moyenne du nombre de ventes quotidiennes s’est effondrée à 19 000 au début du mois d’avril, sans vraiment redécoller depuis.

Évolution des volumes de vente de NFT entre le 9 mai 2021 et le 9 mai 2022. Axe vertical de gauche et courbe ROUGE : le nombre de ventes. Axe vertical de droite et courbe BLANCHE : les ventes en US dollars. NONFUNGIBLE.COM

Le journal rapporte également un fort recul d’activité des détenteurs de jetons non fongibles, illustré par une baisse de -88% du nombre de «wallets» actifs, soit 14 000 début mai contre 119 000 en novembre 2021. Pour rappel, les «wallets» sont des portefeuilles numériques, tels que Metamask ou Coinbase Wallet, qui permettent à la fois de stocker des cryptomonnaies et des NFT, de réaliser des transactions et de se connecter (ndlr: sur le même principe que Facebook Connect) aux places de marché NFT, la plus connue étant Opensea.

Le «Wall Street Journal» explique cette dégringolade par «la hausse des taux d’intérêt qui a porté un coup aux paris risqués sur tous les marchés financiers – et les NFT figurent parmi les actifs les plus spéculatifs». Il affirme également que la demande serait largement supérieure à l’offre, de l’ordre de cinq NFT pour un acheteur. Le grand public semble se désintéresser des NFT, si l'on en croit le volume de recherche sur Google.

Des chiffres contestés

Une analyse alarmiste que les crypto-enthousiastes sont loin de partager. À l’instar de l’entrepreneur blockchain Sina Estavi, qui avait acquis le tout premier Tweet de l’histoire pour 2,9 millions de dollars en mars 2021 et n’a reçu qu’une offre d’environ 24 000 dollars depuis qu’il l’a remis en vente en avril, il ne s’agirait que d’une «fluctuation normale». Pas de quoi paniquer.

D’autres remettent en cause les chiffres avancés par le «Wall Street Journal», estimant que le nombre de transactions et d’utilisateurs est en réalité bien plus élevé. L’enthousiasme pour les NFT n’est pas mort, bien au contraire! Ils en veulent pour preuve la récente vente record de terrains dans le métavers Otherside, le nouveau projet des créateurs du Bored Ape Yacht Club, qui a généré pour plus 300 millions dollars de recettes, en à peine trois heures.

En parallèle, l’innovation et les investissements dans le secteur se poursuivent. Coinbase, un des leaders dans l’échange de cryptomonnaies et côté au Nasdaq, vient de lancer sa propre place de marché NFT qui compte déjà plus de 4 millions de membres. Meta, ex-Facebook, confirme pour sa part l’arrivée des jetons non fongibles sur sa plateforme Instagram. Dans un premier temps réservée à certains créateurs et collectionneurs, cette nouvelle fonctionnalité sera ensuite étendue au grand public.

Stabilisation plutôt qu’effondrement

Rappelons surtout d’où nous partons. L’an dernier, le marché avait explosé (+21 000% par rapport à 2020). C’était littéralement la folie, tant dans la quantité de jetons créés que du côté des prix. Raison pour laquelle, le site Nonfungible.com, celui-là même cité par le quotidien américain, parle plutôt d’une «stabilisation, dans la lignée du dernier trimestre 2021». «Avec près de 8 milliards de dollars échangés au premier trimestre 2022, on ne peut pas vraiment considérer que le marché s’est effondré», estime-t-il.

Si le marché des NFT n’est pas sur le point de passer l’arme à gauche, il marque en revanche le pas. Les incertitudes liées à la situation économique et internationale (inflation, remontée des taux d’intérêt, guerre en Ukraine) poussent les acheteurs à une certaine prudence vis-à-vis d’actifs jugés encore «trop» risqués. La chute des cryptomonnaies ces derniers jours ne rassure pas non plus (ndlr: -50% pour le Bitcoin sur ces six derniers mois). D’ailleurs, Nonfungible.com constate qu’en 2022, «il n’est plus si facile de faire des bénéfices dans les NFT».

