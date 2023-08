Violences faites aux femmes – La Bulgarie révise la loi et protège ses jeunes femmes La Bulgarie a réformé son code pénal en durcissant les peines pour violences liées à une «relation intime».

La semaine dernière à travers le pays, des milliers de manifestants réclamaient une réforme du système judiciaire et une meilleure protection des femmes. Nombreux étaient ceux qui portaient des pancartes; on pouvait notamment lire «Pas une seule femme de plus!»

Cette décision survient un peu plus d’un mois après l’agression au couteau d’une jeune femme de 18 ans. La victime aurait été tailladée plus d’une centaine de fois par son ex-petit ami. Outre les lacérations, ce dernier lui aurait également cassé le nez et rasé les cheveux.

Le tribunal de la ville de Stara Zagora, qualifiant dans un premier temps ses blessures de «légères», n’avait pas ordonné l’arrestation de l’homme âgé de 26 ans. Sous la pression d’une opinion publique scandalisée, les autorités ont depuis arrêté l’individu qui nie l’agression.

Une «absurdité juridique» nécessaire

Ce lundi, les parlementaires ont supprimé la possibilité d’être condamné à une peine avec sursis pour toute personne ayant infligé à une autre des «blessures corporelles légères». Il s’agit d’un délit punissable d’une peine maximum de deux ans de prison.

Ils ont également porté la peine de six à huit ans de prison pour toute personne ayant infligé à une autre des «blessures corporelles moyennes». Les parlementaires ont en outre introduit un nouveau cas de figure: les violences liées à une «relation intime» et non pas seulement au sein d’une famille ou d’un couple.

«C’est une absurdité juridique», a lancé la représentante socialiste Kornelia Ninova. «Cette définition est vague et devrait être précisée», a reconnu l’avocate bulgare Adela Kachaunova interviewée par la chaîne Nova. «Mais (cet amendement) apporte une protection aux mineurs qui n’étaient pas couverts par la loi».

Selon les chiffres de la police, dix-huit femmes ont été tuées dans le pays au cours des trois premiers mois de l’année. Les militants des droits humains estiment que ce chiffre est largement sous-estimé. Selon les statistiques de la police, il y a eu 596 cas de violences conjugales au cours des six premiers mois de 2023, contre 426 en 2022 pendant la même période.

