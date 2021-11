Prévention santé – La brochure «Santé sexuelle» traduite en six langues parlées à Genève La bande dessinée réalisée en 2017 par les HUG avec la Ville, aux fins d’éducation sexuelle, est traduite et diffusée largement en ville et sur internet. Olivier Bot

Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), le Service du médecin cantonal et la Ville de Genève lancent, dès aujourd’hui 9 novembre, une édition enrichie de la brochure «Santé sexuelle: histoires d’en parler». En français et traduite dans les six autres langues les plus parlées à Genève – anglais, portugais, espagnol, arabe, tigrinya et roumain – elle sera également déclinée sous format numérique et sera accompagnée de vidéos ludiques. Cette brochure a pour but de sensibiliser un maximum de personnes aux problématiques de santé sexuelle et de toucher particulièrement les populations les plus vulnérables.

Diffusée pour la première fois en 2017, la brochure «Santé sexuelle: histoires d’en parler» aborde la question de la santé sexuelle sous forme de bande dessinée. Elle s’adresse à un public très large, de tout âge, avec une sexualité active ou non et montre que la santé sexuelle est une thématique vaste et variée.

La brochure présente quatorze histoires sous forme de BD et de vidéos animées. Chacune d’elles renvoie à des thèmes de santé sexuelle. «Son objectif est de libérer la parole et de permettre à chacun-e d’oser parler de santé sexuelle – dans ses divers aspects – aux professionnels de la santé ou du social ou à toute autre personne professionnelle de proximité», précise un communiqué de la Ville.

La brochure est mise à disposition du public dans divers lieux de consultation (cabinets médicaux et sociaux, associations, institutions) du canton de Genève. Des versions animées de cette BD seront également diffusées sur internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux et dans les TPG. Genève dispose de nombreuses structures d’information et de soutien vers lesquelles se tourner en cas de questions. Pour orienter facilement chaque personne, un QR code est affiché à la fin de chaque vidéo et de chaque brochure. Il renvoie vers une liste recensant l’ensemble des lieux et des associations et institutions genevoises intervenant dans le domaine de la santé sexuelle.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.