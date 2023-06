Bientôt un «vrai» Tour de Suisse – La boucle nationale tente de conquérir la Suisse romande Le Tour de Suisse peine à attirer le public et les villes étapes des cantons francophones. L’arrivée à Villars-sur-Ollon mardi en a été l’exemple. Robin Carrel Villars-sur-Ollon

La troisième étape a emmené les cyclistes de Tavel à Villars-sur-Ollon. EPA/GIAN EHRENZELLER

«Je vais donner mon maximum pour défendre le maillot. Je sais que je peux être bien sur des longues ascensions comme celle-ci. L’étape est courte et pas trop difficile avant le final. Le soutien du public va m’aider à aller plus loin.» Stefan Küng était confiant avant le départ de Tavel (FR), mardi matin. Le problème, c’est que pour tout ce qui est «public» pouvant éventuellement l’aider à suivre les attaques de Remco Evenepoel et compagnie, ça s’est vite avéré décevant. Comme quasiment à chaque fois que la boucle nationale met les roues en Romandie ou presque.