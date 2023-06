Série inédite sur Play RTS et YouTube – La bonne tactique pour parler de «l’éthique helvétique» Dès le 29 juin, un duo jeune et décontracté décrypte l’histoire de la Suisse dans des capsules vidéo aussi fun que bien documentées. Projet interactif. Philippe Muri

Julien Girardin et Tristan Miquel, adeptes du second degré et du décalage par l’humour dans «Éthique helvétique». DR

Comment décrypter l’histoire suisse sans ennuyer, et questionner les enjeux de notre société sans faire fuir les gens? Tristan Miquel et Julien Girardin ont trouvé une solution originale. Adepte du second degré et du décalage par l’humour, la paire genevo-bulloise propose dès le 29 juin «Éthique helvétique», une série de capsules vidéo aussi documentées que racontées de manière vivante et décontractée.