Solidarité avec les enfants malades – La boîte à contes qui jette un sort au cancer Le CHUV a reçu 60 petites radios diffusant des histoires, grâce à Arthur et sa maman, qui se sont battus contre la leucémie. Chloé Din

Au CHUV, Delia Borloz, la maman d’Arthur, et le D r Francesco Ceppi, h émato-oncologue pédiatre au sein de l’hôpital vaudois. Patrick Martin

Il paraît que les petits en sont fous. La preuve, les fabriques à histoires Lunii sont en bonne place sur bien des listes au Père Noël. L’appareil ressemble à une petite radio d’où sortent des contes, que les enfants de 3 à 8 ans peuvent programmer tout seuls. Au CHUV cette année, les bouts de chou qui se battent contre le cancer n’auront pas à les réclamer à leurs parents. L’hôpital vaudois en a reçu 30 exemplaires il y a quelques jours et en verra arriver 30 autres en début d’année. Cadeau.

60 enfants par an

Soixante, c’est à peu près le nombre d’enfants que le cancer amène chaque année aux portes du service d’oncologie pédiatrique. Il y a quelques mois, Arthur, six ans tout juste, a été l’un d’eux. Soutenu par ses parents et sa petite sœur, il s’est si bien battu contre la leucémie qu’il va bien mieux aujourd’hui, il est sur le chemin de la guérison. C’est grâce à lui et à sa maman que le fabricant français du petit jouet a décidé de faire un don pour les enfants malades.