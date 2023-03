Afficher plus

La Banque nationale suisse relève jeudi dans le cadre de son examen périodique de la situation économique et monétaire du pays ses projections d’inflation d’une vingtaine de points de pourcentage pour l’année en cours et la suivante, à respectivement 2,6% et 2,0%. Le renchérissement risque de se maintenir tout en haut de la fourchette de 0 à 2% considérée comme acceptable par le garant de la stabilité monétaire en 2025 également.

Les perspectives de croissance en revanche se sont améliorées, l’institut d’émission articulant pour 2023 une croissance de 1% environ du produit intérieur brut, deux fois plus généreuse qu’escompté jusqu’ici. L’exercice de projection demeure toutefois teinté de nombreuses incertitudes, en Suisse comme à l’étranger.