Forte hausse du bénéfice – La BNS affiche une santé éclatante au premier semestre L’institut d’émission a dégagé un bénéfice de 0,6 milliard sur ses positions en francs et a empoché un gain de 44,5 milliards sur ses positions en monnaies étrangères.

Une analyse plus détaillée montre que le produit des intérêts et celui des dividendes se sont établis à 3,8 milliards et 2 milliards respectivement. KEYSTONE

La Banque nationale suisse (BNS) est parvenue à fortement accroître son bénéfice sur les six premiers mois de l’année, tirant son épingle du jeu dans ses positions en francs et en devises étrangères, selon un communiqué paru vendredi.

À 43,5 milliards de francs, le bénéfice de la BNS s’est envolé de 55,6% sur un an. L’institut d’émission a dégagé un bénéfice de 0,6 milliard sur ses positions en francs et a également réussi à empocher un gain de 44,5 milliards sur ses positions en monnaies étrangères. En revanche, il a perdu 1,4 milliard sur son stock d’or.

Une analyse plus détaillée montre que le produit des intérêts et celui des dividendes se sont établis à 3,8 milliards et 2 milliards respectivement.

La BNS signale qu’une perte de cours de 11,8 milliards de francs a résulté des titres porteurs d’intérêt et des instruments sur taux d’intérêt, tandis qu’un gain de cours de 23,2 milliards de francs a lui découlé des titres de participation et des instruments de participation. Quant aux gains sur les changes, ils ont atteint 27,3 milliards.

