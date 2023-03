Exercice 2022 – La BNS confirme une perte de 132,5 milliards Après un bénéfice de 26,3 milliards de francs un an plus tôt, la Banque nationale suisse a terminé l’année 2022 sur un bilan déficitaire.

La Banque nationale suisse. AFP

La Banque nationale suisse (BNS) a confirmé lundi avoir subi une perte de 132,5 milliards de francs en 2022, après un bénéfice de 26,3 milliards un an plus tôt. Les actionnaires devront se passer d’un dividende quand la Confédération et les cantons ne recevront pas de contribution.

Une perte de 131,5 milliards de francs a découlé des positions en monnaies étrangères, selon le communiqué. Les positions en francs ont, elles, accusé une perte de 1 milliard de francs. Le stock d’or a, quant à lui, dégagé un bénéfice de perte de 1 milliard de francs. Le stock d’or a, quant à lui, dégagé un bénéfice de 0,4 milliard de francs. Les charges d’exploitation se sont élevées à 400 millions.

Distribution impossible

La BNS a fixé à 9,6 milliards de francs le montant à attribuer à la provision pour réserves monétaires au titre de l’exercice 2022. Après prise en compte de la réserve pour distributions futures de 102,5 milliards, la perte portée au bilan s’établit à 39,5 milliards de francs.

«Cette perte rend impossible toute distribution au titre de l’exercice 2022, qu’il s’agisse du versement d’un dividende aux actionnaires ou de la distribution de bénéfice à la Confédération et aux cantons», en vertu des dispositions de la loi sur la Banque nationale et de la convention concernant la distribution du bénéfice de la BNS passée entre le Département fédéral des finances et le gardien de la politique monétaire.

