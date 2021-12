Hockey sur glace – La blessure de Gauthier Descloux est «sérieuse» Genève-Servette se déplace à Bienne samedi sans son gardien titulaire, qui s’est blessé au bas du corps contre Rapperswil. Des examens auront lieu lundi. Jérémy Santallo

Gauthier Descloux a quitté la glace sur une civière, vendredi. Eric-Lafargue

Malgré la victoire contre Rapperswil (2-0), vendredi soir aux Vernets, c’est tout un club qui a dû se réveiller avec une certaine amertume, samedi. Gauthier Descloux, gardien No 1 de Genève-Servette, a quitté la glace sur une civière en fin de rencontre. Et cela ne sent pas très bon…

«Gauthier a senti quelque chose au point que cela l’a empêché de sortir de la glace par ses propres moyens donc oui, cela peut être grave», explique Geff Scarantino. Contacté samedi matin, le chef presse l’admet. «C’est dur de se projeter avant l’imagerie mais sa blessure est jugée sérieuse. Il va passer des examens lundi matin et on saura alors plus sur la nature exacte de sa blessure et surtout la durée de son indisponibilité.»

Quid de Robert Mayer?

Pour la rencontre de samedi soir à Bienne, c’est une nouvelle fois Sandro Zurkirchen qui sera devant le filet genevois. Une décision indépendante à la blessure de Descloux. «Cela avait déjà été annoncé vendredi matin», précise Geff Scarantino. Le portier de Kloten sera secondé par le No 3 Timur Shiyanov, entré en jeu vendredi, puisque Stéphane Charlin est lui aussi blessé au bas du corps pour au moins six semaines.

«C’est sûr que si Gauthier est absent plusieurs semaines, voire des mois, il va vite falloir réagir, poursuit Geff Scarantino. C’est compliqué sur le marché des gardiens suisses mais Marc (Gauschi, le directeur sportif) peut aussi se tourner vers un portier étranger.» La piste menant à Robert Mayer, prêté par Davos à Langnau, est à prendre en considération dans la mesure où le portier n’a pas porté le chandail davosien cette saison.

