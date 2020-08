La sixième extinction de masse des espèces, ce n’est pas le titre d’un film de science-fiction, dont les vedettes

seraient des chasseurs de trophées dézinguant lions et éléphants pour tuer le temps et des charlatans décimant requins et rhinocéros pour vendre des potions aphrodisiaques.

Cela se passe ici et maintenant. Des espèces animales disparaissent littéralement sous nos yeux, à Genève même. Le responsable? C’est moi, vous, nous tous, l’espèce humaine qui laisse de moins en moins de place aux autres pour exister. Quand leur espace vital se réduit comme peau de chagrin sous les coups de boutoir de l’urbanisation et de la pollution, les animaux s’en vont sous d’autres cieux. Souvent, c’est irrémédiable. Certes, on peut parfois tenter de réparer les pots cassés en réintroduisant une espèce qui avait disparu. Mais cela coûte cher, en temps et en argent, et ça se solde quelquefois par un échec.

La meilleure solution est de sauver ce qui peut encore l’être avant qu’il ne soit trop tard et que les seuls animaux qu’on puisse admirer ne se trouvent plus que dans les zoos ou les cirques. La biodiversité, ce n’est pas pour faire joli. La nature est un ensemble complexe, dont nous ne sommes qu’un maillon. Nous avons besoin des animaux pour vivre. Qu’on pense, par exemple, aux insectes pollinisateurs, sans lesquels la plupart de notre

production agricole serait impossible, aux vers de terre qui rendent nos sols fertiles ou aux insectivores qui nous débarrassent des nuisibles.

Le plan d’action du Conseil d’État, qui veut redonner plus de place à la biodiversité, va dans le bon sens. Dommage qu’à peine quelques jours après l’avoir dévoilé, ce même Conseil d’État décide de raboter son budget. C’est un signal un brin contradictoire, alors qu’une prise de conscience générale est indispensable, et même urgente.