Reportage au cœur du Cameroun – La biodiversité d’un village oublié attire le géant Firmenich Un accord noué cet été avec la multinationale suisse, qui teste deux plantes locales dans ses laboratoires, suscite l’espoir de jours meilleurs. Jean-Charles Biyo’o Ella (avec Pierre-Alexandre Sallier)

La vie moderne reste un rêve lointain à Pimbo. Enclavée dans une région montagneuse à dix heures de piste de Yaoundé, la localité n’offre ni électricité, ni réseau téléphonique, ni dispensaire. Le dénuement de ces territoires forestiers de la région Littoral rend d’autant plus importants les espoirs soulevés au sein de la population par l’accord signé cet été avec la multinationale Firmenich.

«Nous sommes coupés du monde», résume Pegwo Ndjehemle Narcis, le jeune chef d’un village uniquement accessible par moto-taxi en cette saison des pluies, alors que les cours d’eau engloutissent les pistes. «Nous sommes abandonnés, l’école primaire la plus proche se trouve à six kilomètres, pour la rejoindre les enfants pataugent dans la boue», déplore Marie Ngo Nwaha, une habitante. Rejoindre la ville la plus proche, Ngambé, coûte 25 euros à moto-taxi, une somme considérable pour des populations vivant avec moins d’un euro par jour.