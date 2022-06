Boire ou maigrir, il faut choisir! – «La bière sans alcool permet de réduire les apports caloriques» Les boissons aussi nous apportent des sucres et des calories. Le point avec une diététicienne. Jocelyn Rochat

Quand on parle de boissons sucrées, on montre souvent des sodas, mais il y a aussi du sucre dans les alcools, non? Il y a des sucres dans certaines boissons alcoolisées, par exemple le vin blanc doux, les cocktails à base de sodas et de limonades, de jus de fruits ou de boissons énergisantes, mais aussi les alcopops ou prémix (les boissons issues du mélange d’une boisson alcoolisée et d’une boisson non alcoolisée, par exemple bière avec limonade), et enfin dans certaines liqueurs et portos. Toutefois, le vin blanc sec, le vin rouge ou les alcools forts ou eaux-de-vie et la bière contiennent peu, voire pas de sucres.

En tant que diététicienne, j'évalue systématiquement la consommation en aliments mais aussi en boissons. Les boissons sucrées et les boissons alcoolisées apportent en effet souvent des calories «vides», c'est-à-dire avec peu, voire pas de nutriments essentiels pour une bonne santé. De plus, le sentiment de satiété se fait mal avec les boissons, comparé aux aliments. Il est donc conseillé de remplacer autant que possible ces boissons par de l'eau, si besoin agrémentée de menthe ou de citron, par exemple.

«Réduire sa consommation de boissons sucrées et de boissons alcoolisées est un bon moyen de réduire ces apports caloriques et donc de maigrir.»

La fameuse quantité d’alcool conseillée, c’est combien? L’Organisation mondiale de la santé (OMS) informe que la consommation d’alcool est associée à un risque d’apparition de problèmes de santé tels que les troubles mentaux et comportementaux, y compris la dépendance à l’alcool, la cirrhose, certains cancers et des maladies cardiovasculaires. Dès lors, chez l’adulte, il est conseillé de consommer le moins d’alcool possible, mais au maximum dix verres d’alcool standard par semaine, sans dépasser deux verres standard par jour. À noter que cette recommandation est valable autant pour les hommes et les femmes. Ainsi, réduire sa consommation de boissons sucrées et de boissons alcoolisées est un bon moyen de réduire ces apports caloriques et donc de maigrir, ou de ne pas prendre du poids.

Selon certains chiffres, un Coca apporterait 42 kcal pour 100 ml, un peu comme une bière standard. Mais une flûte de champagne 71 kcal, un verre de porto 158, une vodka 231 et un pastis 323! Ce sont des écarts considérables, non? Ces données sont calculées pour 100 ml. Toutefois, rapportés à une portion habituelle, soit ce qui est le plus pertinent pour un conseil personnalisé, les chiffres sont un peu différents. Un Coca (330 ml = 1 canette), c’est 42x3,3 = 139 kcal. Une bière (330 ml), ça donne 42x3,3 = 139 kcal, et une bière sans alcool (330 ml à 23 kcal/100 ml), donc 23x3,3 = 76 kcal. Par ailleurs, une flûte de champagne ou un verre de vin blanc sec ou de vin rouge (100 ml), c’est 71x1 = 71 kcal. Pour un verre de porto (70 ml), j’arrive à 158x0,7 = 111 kcal, pour une portion de vodka ou de whisky (25 ml) sans ajout d’autre boisson, ça donne 231x0,25 = 58 kcal, et pour un pastis (25 ml), c’est 257x0,25 = 64 kcal. Finalement, pour une portion habituelle, la bière, la boisson au cola et le cocktail sont les trois boissons qui amènent le plus de calories. On voit aussi que prendre une bière sans alcool à la place d’une bière avec alcool, c’est réduire à peu près de moitié les apports caloriques, car l’alcool est calorique (7 kcal/g).

«Une bière sans alcool à la place d’une bière avec alcool, c’est réduire à peu près de moitié les apports caloriques, car l’alcool est calorique (7 kcal/g).» Angéline Chatelan, diététicienne

Quand on dit que les Suisses mangent trop de sucres, est-ce qu’on ne devrait pas plutôt dire que nous buvons trop de sucres? L’enquête nationale sur l’alimentation «menuCH» a montré que les adultes de 18 à 75 ans en Suisse consomment en moyenne 65 g de sucre par jour, ce qui est en dessus des recommandations de l’OMS (max. 50 g/jour). Les boissons contribuent à 29% des apports totaux en sucres (env. 19 g/jour). Chez les jeunes de 18 à 29 ans, les boissons représentent jusqu’à 38% des apports en sucre (env. 28 g/j). Cela veut donc dire que la majorité des sucres sont apportés par les aliments, comme la confiture, le miel, les biscuits, les gâteaux, les yogourts, etc.

Et pour les boissons? Dans la population suisse adulte, les apports en sucres issus des boissons proviennent surtout des jus de fruits (8,5 g/jour) et des boissons sucrées (8 g/jour), alors que les boissons alcoolisées n’apportent en moyenne que 2 g/jour. Ainsi, en termes de santé publique, quand on s’intéresse à la moyenne de la population générale, les boissons alcoolisées ne sont pas une priorité pour la réduction de la consommation de sucres. C’est surtout leur teneur en alcool qui peut être problématique pour la santé publique. Toutefois, à titre individuel, une personne qui consomme de grandes quantités de vin blanc doux, de cocktails ou d’alcopops peut avoir une consommation élevée en sucre, sans nécessairement s’en rendre compte.

