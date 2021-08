Tennis – La Biennoise Jil Teichmann s’offre Naomi Osaka La Suissesse de 24 ans (WTA 76) a signé le plus beau succès de sa carrière à Cincinnati, où elle retrouvera Belinda Bencic en quarts de finale vendredi soir.

Jil Teichmann en action, jeudi soir à Cincinnati. Getty Images via AFP

Sensation à Cincinnati. Jil Teichmann, 76e mondiale, s’est qualifiée jeudi soir pour les quarts de finale du tournoi WTA 1000 en éliminant la No 2 mondiale Naomi Osaka en trois sets et 2h04 de jeu (3-6 6-3 6-3). La Biennoise (24 ans) a parfaitement su profiter du doute qui habite l’esprit de la Japonaise depuis plusieurs semaines, elle qui s’était inclinée au troisième tour des Jeux olympiques de Tokyo.

Jil Teichmann a fait preuve d’une sacrée force de caractère pour revenir de l’arrière et signer le plus beau succès de sa carrière, devant celui qu’elle avait décroché contre l’Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 6) ce printemps à Madrid. Et dire que la Biennoise n’avait remporté qu’un de ses six derniers matches avant le tournoi de Cincinnati. «Littéralement, je tremble, a-t-elle confié à chaud. Je savais que j’avais ce niveau et que je pouvais le montrer sur le court.»

Face à Bencic en quarts

En quarts de finale, elle retrouvera sa compatriote Belinda Bencic pour un duel 100% suisse qui promet. Car la Saint-Galloise, championne olympique en titre, ne quitte plus la voie du succès. Jeudi, la 12e joueuse mondiale (24 ans) a profité de l’abandon de la Tchèque Karolina Muchova (WTA 23) alors qu’elle menait 7-5 2-1. Rendez-vous en night session vendredi soir (1h du matin en Suisse).

Les résultats Afficher plus Simple dames (3e tour): Ashleigh Barty (AUS/N.1) bat Victoria Azarenka (BLR/N.14) 6-0, 6-2 Barbora Krejcíková (CZE/N.9) bat Garbiñe Muguruza (ESP/N.8) 6-1, 6-7 (5/7), 6-2 Angelique Kerber (GER) bat Jelena Ostapenko (LAT) 4-6, 6-2, 7-5 Petra Kvitová (CZE/N.11) bat Ons Jabeur (TUN) 6-1, 6-2 Karolína Plísková (CZE/N.5) bat Jessica Pegula (USA) 6-4, 7-6 (7/5) Paula Badosa (ESP) bat Elena Rybakina (KAZ) 6-2, 7-6 (7/5) Belinda Bencic (SUI/N.10) bat Karolína Muchová (CZE) 7-5, 2-1 (abandon) Jil Teichmann (SUI) bat Naomi Osaka (JPN/N.2) 3-6, 6-3, 6-3 Simple messieurs (3e tour): Daniil Medvedev (RUS/N.1) bat Grigor Dimitrov (BUL) 6-3, 6-3 Pablo Carreño (ESP/N.7) bat Hubert Hurkacz (POL/N.9) 7-6 (8/6), 7-6 (7/3) Andrey Rublev (RUS/N.4) bat Gaël Monfils (FRA) 7-6 (7/2), 7-6 (7/5) Benoît Paire (FRA) bat John Isner (USA) 7-6 (7/1), 6-7 (2/7), 6-1 Casper Ruud (NOR/N.8) bat Diego Schwartzman (ARG/N.10) 6-4, 6-3 Alexander Zverev (GER/N.3) bat Guido Pella (ARG) 6-2, 6-3 Félix Auger-Aliassime (CAN/N.12) bat Matteo Berrettini (ITA/N.5) 6-4, 6-3 Stefanos Tsitsipas (GRE/N.2) bat Lorenzo Sonego (ITA) 5-7, 6-3, 6-4

