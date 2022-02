JO 2022 – La biathlète suisse se porte bien

Biathlon

Les Suédoises Linn Persson, Mona Brorsson, Hanna Oeberg et Elvira Oeberg sont devenues championnes olympiques en relais, mercredi à Zhangjiakou. Il s'agit d'une troisième médaille pour Oeberg et sa première en or, aux JO 2022.

AFP

La médaille d’argent est revenue à la Russie alors que l’Allemagne a décroché le bronze.