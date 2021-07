JO 2020 – La belle journée de l’aviron suisse, avant la tempête Trois des quatre embarcations helvétiques en lice dimanche à Tokyo restent en course pour une médaille olympique. Mais il va falloir être patient, car un typhon approche. Jérôme Reynard Tokyo

Frédérique Rol (à droite) et Patrizia Merz ont remporté leur série de repêchage, dimanche. Elles rameront en demi-finales mercredi. AFP

Trois sur quatre. Tel est le bilan des épreuves d’aviron de dimanche, dans le clan suisse, pour ce qui a constitué une belle journée. Si le quatre sans barreur (Jacquot, Kessler, Schürch, Gulich) devra se contenter de la finale B après avoir pris le cinquième rang du repêchage, les trois autres embarcations helvétiques sont en course pour une médaille olympique, à Tokyo.

Le deux de couple composé de Barnabé Delarze et de Roman Röösli, tout d’abord. En prenant la troisième place de sa demi-finale, dimanche, la paire a décroché sa qualification pour la grande finale. «On n’a pas fait notre meilleure course, on était crispés, on avait peur de mal faire, mais l’essentiel est acquis, a résumé le rameur lausannois (27 ans), quadruple médaillé aux Européens et aux Mondiaux depuis 2017 avec son partenaire lucernois. Et puis, nos cinq adversaires en finale, on les a déjà tous battus. Si on fait les choses bien, on peut finir tout devant.»

Programme perturbé

Toujours dans le camp vaudois, mais dans le clan féminin et avec une coéquipière zougoise (Patrizia Merz), Frédérique Rol (28 ans) a également validé son ticket pour la suite des Jeux, et pour les demi-finales du deux de couple poids légers, après que l’embarcation suisse a remporté son repêchage, dimanche. «Gagner une course aux JO, ça donne forcément confiance, a souri la membre du bateau médaillé de bronze des Européens 2018 et 2019. On a su monter en puissance par rapport à notre série qualificative de samedi (ndlr: bouclée à la 4e place), en gérant mieux notre deuxième 1000, en restant concentrées. On est prêtes pour les demies.»

Jeannine Gmelin aussi verra les demi-finales. En skiff, la Zurichoise (31 ans) a pris le deuxième rang de son quart de finale, dimanche. Hormis la championne du monde 2017 (en lice jeudi seulement), les bateaux suisses devront patienter jusqu’à mercredi avant d’en débattre à nouveau dans le Sea Forest Waterway. Car le programme olympique a été chamboulé par l’arrivée d’un typhon en direction des côtes japonaises. Il n’y aura pas de compétitions d’aviron lundi et mardi.

