Le départ d’un pilier – La belle histoire entre le GSHC et Tömmernes va prendre fin Le défenseur suédois de 32 ans quittera les Vernets au terme de la présente saison. Il a signé une entente de quatre ans avec Frölunda, dans son pays. Ruben Steiger

Henrik Tömmernes est un pilier de Ge/Servette depuis 2017. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le feuilleton de la fin 2022 pour Genève-Servette s’est conclu dès les prémices de la nouvelle année. Ce que les supporters grenat redoutaient au plus haut point s’est produit, Henrik Tömmernes quittera bel et bien les Vernets après six saisons pour retrouver son pays natal et son ancien club de Frölunda.