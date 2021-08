Scène éphémère en Vieille-Ville – La Belle au bois dormant est à la rue La terrasse Agrippa d’Aubigné accueille différents spectacles loufoques, drôles et décalés. Dont celui de Joane Reymond, initiatrice de ce festival éclaté. Philippe Muri

Joane Reymond dans «Sois belle et t’endors pas» . Directrice artistique d’Arts à la rue, la comédienne genevoise présente son spectacle le 10 août sur la terrasse Agrippa d’Aubigné. STÉPHANE ROISIN

Hormis le carillon de la cathédrale sur le coup de 20 heures, le lieu apparaît taillé pour le théâtre de rue. Depuis la mi-juillet et jusqu’au 10 août, tous les mardis et jeudis soir, la terrasse Agrippa d’Aubigné accueille une belle palette de compagnies suisses romandes, dont trois genevoises. Leurs spectacles ont pour points communs l’humour, la loufoquerie et le décalage.

Des performances culottées en Vieille-Ville à l’enseigne d’une manifestation gratuite qui se présente comme un festival éclaté. «La programmation d’Arts à la rue est volontairement diversifiée», explique la comédienne genevoise Joane Reymond, directrice artistique de l’événement. Marionnette portée, danse, conférence déjantée, clown, humour musical, jonglage, improvisation, etc.: ces animations théâtrales originales s’adressent à un public bigarré, dès 8 ans.

Structures légères

Si la terrasse Agrippa d’Aubigné plaît aux spectateurs genevois, qui s’y déplacent par centaines après s’être consciencieusement passé les mains au gel hydroalcoolique à l’entrée, l’endroit n’offre pas que des avantages. «Il n’y a pas d’électricité sur cette scène éphémère. Difficile de tirer des kilomètres de câbles pour pallier ce manque», constate Joane Reymond. Les contraintes ont poussé l’organisatrice à trouver des solutions. «On a investi dans du matériel sur batteries. Par ailleurs, j’ai veillé à programmer des compagnies aux structures légères.» Impossible sur cette surface herbeuse de monter un petit cirque, ou de tenter des prouesses à vélo acrobatique ou à la roue Cyr.

Joane Reymond dans «Sois belle et t’endors pas» . Le solo brocarde «La Belle au bois dormant» tout en racontant l’évolution du droit des femmes durant les trois derniers siècles. STÉPHANE ROISIN

Arts à la rue ne s’épanouit pas moins dans cet espace insolite qui permet de filtrer les allées et venues sans installer de barrières. L’an dernier, Joane Reymond avait répondu à l’appel d’offres lancé par la Ville dans le cadre du projet Genève en été. À la tête de sa compagnie Mine de rien, elle avait proposé pendant près d’un mois une série de spectacles de rue désopilants, revisitant une poignée de contes populaires à sa façon. La foule s’était alors gondolée en voyant le sort réservé à Blanche-Neige, Cendrillon ou encore la Belle au bois dormant. Cette année, le canton, l’Office fédéral de la culture et diverses fondations soutiennent un projet que la Genevoise a voulu décliner en festival. Dans un contexte différent qu’en 2020, où tout s’était mis sur pied en un temps record, il a fallu solliciter davantage d’autorisations, et celles-ci ont été longues à obtenir.

Pas de quoi décourager notre interlocutrice, titulaire d’un diplôme de gestionnaire culturelle. Fondatrice en 2010 du festival Gratte-bitume à Meyrin, l’interprète-clown-musicienne sait jouer des contraintes pour les mettre au service de ses spectacles. Le 10 août, c’est elle qui clôturera Arts à la rue avec «Sois belle et t’endors pas», un solo peaufiné durant le confinement l’an dernier, sous l’œil attentif de la metteure en scène Valentine Sergo, par Skype. Depuis, Joane Reymond a joué une vingtaine de fois ce conte déjanté qui brocarde la Belle au bois dormant tout en racontant l’évolution du droit des femmes durant les trois derniers siècles.

Joane Reymond en sorcière. La comédienne genevoise interprète une foule de personnages dans «Sois belle et t’endors pas» . STÉPHANE ROISIN

«Je digresse sur ce qui se passait entre 1700 et aujourd’hui au niveau de la condition féminine. L’évolution a été spectaculaire», raconte celle qui fait intervenir dans son histoire Simone de Beauvoir aussi bien que Simone Veil, Napoléon ou l’astronaute Neil Armstrong. Des personnalités confrontées à la léthargie à répétition d’une princesse capricieuse. Féministe en diable, la marraine de cette dernière ne se satisfait pour sa filleule ni du contexte des époques traversées, ni des partenaires qu’elle rencontre. «Je parle notamment du droit de vote des femmes en Suisse, obtenu en 1971 seulement. C’est un spectacle un peu plus engagé que mes précédents, mais pas militant pour autant. L’humour reste de mise, le ton est léger. Des gens m’ont dit que j’aurais pu me montrer plus incisive, mais je n’en avais pas envie.»

Personnages barrés

En chanson comme à travers des répliques bien senties, à l’aide de marionnettes puis dissimulée sous différentes perruques, Joane Reymond multiplie les personnages plus ou moins barrés, conteuse en mal d’amour, fée à la langue bien pendue ou sorcière grimaçante. Une conclusion rock’n’roll pour un festival qu’elle entend bien reconduire l’an prochain. «Il y aura une édition 2022 d’Arts à la rue. Je la voudrais un peu plus ambitieuse, peut-être dans deux espaces différents.» Affaire à suivre.

