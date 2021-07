«Château de sable» – La BD d’un dessinateur genevois adaptée en film hollywoodien Le dessinateur Frederik Peeters n’avait pas d’agent. Son œuvre a été débusquée par hasard par le réalisateur Night Shyamalan, connu pour le film «Sixième sens».

Frederik Peeters: «Une mauvaise adaptation ne va jamais abîmer le livre d’origine, et une bonne adaptation va toujours lui rendre service.» KEYSTONE/Magali Girardin

Coincées sur une mystérieuse plage, plusieurs personnes découvrent qu’elles vieillissent rapidement et que leurs vies entières se trouvent réduites à une seule journée: «Old» («Âgé») sort dans les salles romandes mercredi prochain. Ce film hollywoodien est l’adaptation d’une BD, «Château de sable», du dessinateur genevois Frederik Peeters.

La bande dessinée «Château de sable» a été illustrée par le Genevois et scénarisée par le Français Pierre Oscar Lévy. Le réalisateur indo-américain Night Shyamalan, à qui l’on doit notamment le film «Sixième sens» avec Bruce Willis, l’a reçue par sa fille à l’occasion de la Fête des Pères.

«C’est une anecdote que je trouve marrante», commente Frederik Peeters, interviewé par Keystone-ATS. «Je n’ai pas réussi à savoir si sa fille est passée dans une librairie ou si elle a commandé le livre en ligne. Pour que le charme soit total, il faudrait qu’elle soit passée dans une librairie physique.»

Pas d’agent, pas d’intermédiaire, pas de contact sur les réseaux sociaux: la façon dont le réalisateur a découvert cette BD parue en 2010 reflète bien la vision qu’a le dessinateur de 46 ans de son métier. «Ce qui compte, c’est de faire de bons livres, travailler sur de bonnes histoires, des choses classiques qui vont durer.» Selon lui, même s’il faut attendre des années, les livres trouvent leur chemin et prennent de la valeur.

«Les livres appartiennent aux lecteurs»

Les droits de «Château de sable» ont été achetés pour un montant que le dessinateur n’a pas voulu dévoiler, mais il ne faut pas imaginer un «immense contrat», selon lui. Entre la signature du contrat et la sortie du film, «c’est allé très vite, en comparaison avec d’autres projets d’adaptation», indique-t-il, sans toutefois se souvenir de l’année exacte de cette signature: «2017, à la louche.» Et de se justifier: «Je suis dans le présent, j’ai de la peine à voir le temps qui passe.»

Le dessinateur n’a pas été impliqué dans la réalisation, ni le scénariste Pierre Oscar Lévy. «Je suis ravi qu’on me demande d’adapter un de mes livres, mais je n’ai pas envie de me mêler des adaptations. Mon énergie va pour mes livres.» Pour lui, la BD qui compte, c’est celle qu’il est en train de dessiner, voire même celle d’après. «Une fois que les livres sont faits, ils ne m’appartiennent plus, ils appartiennent aux lecteurs.»

«Aucune attente»

Frederik Peeters ira voir le film mardi prochain lors de la projection presse organisée à Genève, sans «aucune attente». «Quand quelqu’un a marqué la culture populaire mondiale comme Night Shyamalan, je n’ai rien à lui apprendre, pas de conseils à lui donner, pas d’exigences à avoir.»

Il s’est toutefois réjoui en visionnant la bande-annonce que certains cadrages soient ceux de sa BD. «Cela valide certains de mes choix narratifs», déclare-t-il. Et d’ajouter qu’il est ouvert au fait que le réalisateur ait trouvé de meilleures idées à d’autres moments.

«Une mauvaise adaptation ne va jamais abîmer le livre d’origine, et une bonne adaptation va toujours lui rendre service. Quoi qu’il arrive, le livre sera gagnant», philosophe celui qui a travaillé pendant trois ans comme bagagiste avant de se lancer dans la BD.

Tout en rejetant une posture «désabusée ou snob», il estime qu’il n’existe plus aujourd’hui de forme de consécration quand un auteur voit un de ses livres être adapté au cinéma. Bien qu’il laisse la porte ouverte à un éventuel «basculement» si le film est un succès, il dit ne pas y penser en permanence: «Au quotidien, je suis tout seul, je dessine, cela n’a pas d’impact sur ma vie.»

Ce père de famille, avec une vingtaine d’ouvrages à son actif, dont un grand nombre ont été traduits et primés, a actuellement plusieurs livres en projets d’adaptation, «plus ou moins avancés». Sa première BD, «Pilules bleues», a par exemple été adaptée pour Arte. Elle a été distinguée par le prix Töpffer de Genève, tout comme «Château de sable» presque dix ans plus tard.

«Qu’en bande dessinée»

Frederik Peeters collabore parfois avec des scénaristes, comme ce fut le cas pour «Château de sable». Pour cette œuvre, Pierre Oscar Lévy l’a approché il y a un peu plus de dix ans. «Ce qui m’a frappé à l’époque, c’est que son scénario ne pouvait fonctionner qu’en bande dessinée: en littérature, il aurait fallu surcharger de descriptions pour montrer le vieillissement, et au cinéma, les effets spéciaux n’étaient pas encore aussi bons», analyse le dessinateur.

Il se concentre actuellement sur une autre collaboration, avec le scénariste français Serge Lehman, pour une série qui s’appelle «Saint-Elme». «C’est une tentative de «Twin Peaks» à l’européenne.» Et il a retrouvé le public lors d’un week-end en France. «Cela m’a fait du bien.» Même s’il avoue faire partie des rares professionnels dont le quotidien n’a pas changé avec le coronavirus: «Je vis confiné depuis 20 ans.»

ATS

