Buche: fragiles Robinsons

«Mon dessin met en scène une famille qui s’est construit une sorte de maison idéale dans les arbres, façon Robinson Crusoé. Au loin, on voit une série d’immeubles effondrés, une sorte de New York à moitié dans l’eau, et l’on pressent qu’une catastrophe s’est produite. Mes personnages ont élaboré une demeure primitive assez plaisante avec notamment une cuisine, un bar, une chambre à coucher qui donne sur le ciel, un petit observatoire et un toboggan pour les enfants. Le petit truc qui coince, c’est cet oiseau, une sorte de pic-vert qui fait des trous dans les arbres. Le voici qui entame de manière très sérieuse le tronc sur lequel a été fondé cet abri, qu’on n’imagine pas si fragile a priori. J’ai voulu montrer la dualité entre l’homme et la nature, comment on est bien obligé de composer avec cette dernière et les animaux qui y vivent. On sait qu’en écologie, moins c’est toujours mieux. La question se pose: quelle est la surface à laquelle on veut se limiter.»