Résultats du premier semestre 2021 – La BCGE affiche une forme olympique en ce début d’année La banque cantonale enregistre un bénéfice net record de 64,3 millions qui la rend optimiste pour la suite. Eric Budry

Blaise Goetschin, le président de la direction de la BCGE, s’attend à un résultat annuel en croissance et à une progression du dividende. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Un vent d’optimisme a soufflé sur la présentation, mardi matin, des résultats de la Banque Cantonale de Genève (BCGE) lors des six premiers mois de 2021. En dépit de la persistance des taux négatifs, tous les indicateurs sont en effet au vert. La direction qualifie même de records plusieurs d’entre eux, dont un bénéfice net intermédiaire en hausse de 16,3% sur un an pour se porter à 64,3 millions.

«Nous pouvons qualifier notre performance économique d’excellente, ce qui conforte notre modèle stratégique d’affaires lequel repose sur la diversification de nos activités et métiers, commente Blaise Goetschin, le président de la direction de la BCGE. C’est un exercice presque parfait que nous présentons.»

La situation est tellement bonne que la banque a décidé d’anticiper la constitution réglementaire des provisions sur créances saines. Au lieu de l’étaler sur plusieurs exercices, comme cela était prévu, elle crée immédiatement une provision de 25,6 millions.

Dividende en hausse

Sauf dégradation de la conjoncture, la banque s’attend par conséquent à un résultat 2021 en progression sur l’année, ce qui permettra la croissance des fonds propres et du dividende. Une très bonne nouvelle également pour les collectivités publiques – le Canton et les communes sont actionnaires très majoritaires de la BCGE – qui peuvent ainsi espérer quelques rentrées bienvenues en cette période difficile pour les finances publiques. Après la perte de la valeur de l’action en 2020, cela leur mettra un peu de baume au cœur.

La très bonne tenue de la BCGE en ce début d’année est aussi de bon augure pour les perspectives de l’économie genevoise de manière générale. «Mon impression est plutôt positive pour l’économie, commente le directeur. Certaines entreprises ont déjà des difficultés à répondre à la demande, même si d’autres sont toujours à la peine. Il y aura sans doute des faillites, mais sur la masse cela devrait rester marginal.»

Soutien de l’économie

Pour en revenir aux indicateurs de performance, voici quelques-unes des bonnes nouvelles annoncées mardi. Le bond de rentabilité s’explique principalement par une forte augmentation des recettes (+12%) à 205,3 millions de francs. Les actifs gérés atteignent 33,4 milliards (+5,1%) et les créances hypothécaires 12,4 milliards (+3,1%). «La contribution à la croissance est le fruit du travail de tous les métiers de notre banque», insiste Frédéric Vernet, le responsable de la division finance.

Parmi ceux-ci, il y a bien entendu le financement de l’économie genevoise. La banque octroie ainsi pour pas moins de 18,2 milliards de crédits aux entreprises et aux particuliers. Les premières ne sont pas moins de 20’864 (+255 en six mois) à travailler avec la banque cantonale. Autre chiffre: les crédits aux entreprises et aux collectivités publiques ont augmenté de 217 millions. «Nous restons un acteur majeur du financement de l’économie», souligne Frédéric Vernet.

Et l’environnement?

Active également dans le financement du négoce des matières premières, la BCGE tient cependant à mettre en avant sa sensibilité à l’environnement. Et de différentes manières. Elle est ainsi engagée dans un programme d’assainissement énergétique de ses bâtiments. Des travaux sont en cours au siège et l’agence de Versoix sera entièrement rénovée l’année prochaine.

La banque soumet ses fonds à une notation ESG (basée sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) indépendante, l’agence MSCI ESG Research. «Il s’agit d’un indicateur fiable et totalement indépendant sur le véhicule de placement en termes de durabilité», note la banque dans un document.

Pas question en revanche de proscrire a priori certains types d’investissements. «Une banque ne peut se permettre un choix idéologique, déclare à ce propos Blaise Goetschin. Nous avons le rôle d’accompagner nos clients, pas de les punir, nous sommes à leur service. Ce que je m’engage à garantir, c’est que nos collaborateurs font une analyse très fine des entreprises, ce qui constitue un filtre avant de prendre la décision. Je ne pourrais jamais vous dire que nous sommes zéro carbone, mais nous suivons l’évolution de l’économie qui investit de plus en plus dans les énergies renouvelables.»

«Nous restons un acteur majeur du financement de l’économie genevoise.» Frédéric Vernet, directeur de la division finance de la Banque Cantonale de Genève

