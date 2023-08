Banque genevoise – La BCGE affiche un bénéfice record Les résultats de la Banque cantonale genevoise sont en hausse de 49%, pour ces six premiers mois. Judith Monfrini

Genève, le 9 septembre 2015. Siège de la Banque Cantonale de Genève, la BCGE. LAURENT GUIRAUD

C’est une année faste pour la banque genevoise. Après six mois d’exploitation, le bénéfice de la BCGE atteint un niveau record de 116,9 millions de francs, affichant une croissance de près de 50% (par rapport à la même période en 2022). Le chiffre d’affaires est également en forte progression et atteint 290,6 millions. Les actifs gérés et administrés se situent à 34,9 milliards de francs. Quant aux créances de la clientèle et hypothécaires, elles s’élèvent à 18,8 milliards. Les fonds propres, eux, progressent de 2 milliards, ce qui améliore encore la couverture de la banque, la portant à presque 17%.

«Un semestre exceptionnel malgré un contexte économique contrasté, a commenté ce mardi matin le CEO de la BCGE, Blaise Goetschin. Les planètes sont bien alignées et ce chiffre démontre la bonne réactivité du modèle d’affaires de la banque et de son positionnement stratégique.» Les revenus progressent et les charges sont maintenues. Le chiffre d’affaires, lui, atteint 290,6 millions de francs.

Confiance du public

Le bénéfice record s’explique par la hausse des revenus d’intérêts (187 mio), mais aussi des commissions (67 mio) et des opérations de négoce (17,8 mio). «La contribution à l’économie genevoise occupe une part toujours plus importante de notre activité, a relevé le directeur général, avec 19 millions supplémentaires de crédits accordés aux entreprises et aux particuliers pour un total de 269 millions.» Plus de 400 entreprises ont rejoint la banque depuis le début de l’année pour un total de 22’000. Notons aussi une progression des dépôts de près de 3% (20 milliards).

«Les planètes sont bien alignées et ce chiffre démontre la bonne réactivité du modèle d’affaires de la banque et de son positionnement stratégique.» Blaise Goetschin, CEO de la BCGE

La clientèle privée voue une confiance particulière à la banque pour la gestion et l’administration de leurs actifs puisqu’ils augmentent de 904 millions de francs et s’élèvent à 19,7 milliards. La clientèle institutionnelle progresse également. «La banque a engagé 13 personnes pour faire face à cet afflux de capitaux, nous employons désormais 887 collaborateurs», se réjouit Blaise Goetschin. Interrogé sur l’incidence de la chute du Credit Suisse, il estime que cette augmentation n’est pas liée: «Les conséquences sont très marginales pour l’instant et il n’y a pas d’effet structurel.»

Taux d’intérêt positifs

En revanche, les bons résultats de la banque sont directement liés à l’augmentation du rendement des crédits. L’abandon des taux d’intérêt négatifs a restauré l’effet naturel du marché. «Actuellement nous revenons à une structure plus normale», confie le directeur de la BCGE. Et sauf dégradation de la conjoncture, la banque s’attend à une progression d’ici à la fin de l’année.

Soulignons finalement que le conseil d’administration désignera d’ici là la personne qui succédera à Blaise Goetschin à la tête de l’établissement.

