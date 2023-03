Football – La BBC réintègre son présentateur star Gary Lineker Suspendu après des propos controversés contre le gouvernement, l’ancien buteur anglais va faire son retour à la présentation de l’émission «Match of the Day».

Gary Lineker et la BBC ont trouvé un arrangement. AFP

La BBC a annoncé lundi le retour à l’antenne de l’ex-footballeur Gary Lineker, l’un des plus célèbres présentateurs du groupe, dont la suspension vendredi après un tweet contre le gouvernement a provoqué un tollé.

«Gary est un élément important de la BBC et je sais à quel point la BBC compte pour lui, et je me réjouis qu’il présente notre émission le week-end prochain», a déclaré le directeur général de la BBC, Tim Davie, dans un communiqué.

Gary Lineker avait été mis à pied après avoir critiqué sur Twitter un projet de loi du gouvernement conservateur sur l’immigration.

