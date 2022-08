Festival de Genève – La Bâtie s’ouvre sur une procession grouillante et disparate Rampe de lancement de cette 46e édition, le Théâtre de Carouge a vu un impressionnant cortège de personnalités défiler jeudi sur ses scènes petite et grande. Katia Berger

Parmi les sept rôles que porte Vimala Pons à elle seule dans «Le Périmètre de Denver» figure celui de Matthias, hydrothérapeute canin suspecté de meurtre. MAKOTO CHILL OKUBO

En tout, pas moins de vingt-huit prises de paroles se sont succédé jeudi soir sur les deux plateaux du Théâtre de Carouge, hôte de la soirée d’ouverture de la 46e Bâtie. Rébarbatif? Pas un instant. Déjà, parce que cette profusion ne fait qu’augurer celle des spectacles voués à s’enchaîner pendant plus de deux semaines dans le cadre du festival – puis au-delà, au gré d’une programmation saisonnière annoncée à nouveau comme pléthorique. La multiplicité et la bigarrure de ses acteurs, c’est après tout ce qu’on attend d’une offre culturelle riche, telle que l’ambitionne Genève.

La soirée s’est par ailleurs scindée en deux temps – un politique, un artistique –, répartissant ainsi en deux bataillons distincts l’étourdissante cohorte d’intervenants. D’abord, en guise de prologue réservé aux professionnels du milieu culturel genevois, le groupe Kayak (rassemblement volontaire des lieux pour les Arts Vivants de Genève) avait organisé une rencontre avec les candidat·e·s déclaré·e·s à la prochaine législature du Conseil d’État. Selon un protocole qui alternait un·e directeur·rice de théâtre et un représentant des partis gouvernementaux, les temps de parole étaient limités à quatre minutes, après quoi le tintement d’une clochette rappelait à l’ordre les incontinents de tous bords.

Sur la petite scène du Carouge, s’intercalaient en arc de cercle les représentants genevois de la politique et de la programmation des arts vivants. KENZA WADIMOFF

À la queue leu leu, on a ainsi entendu s’exprimer (entre autres) une Fabienne Fischer (Les Verts) vivement applaudie pour vouloir «déprécariser» les artistes, un Thierry Apothéloz (PS) impatient de voir appliquée la nouvelle loi pour la promotion de la culture et la création artistique, un Xavier Magnin (Le Centre) appelant à la création de start-up culturelles ou un Lionel Dugerdil (UDC) craignant une trop importante ingérence de l’État.

Tricotage égalitaire

Une maille à l’endroit, une à l’envers: se sont également fait entendre un Denis Maillefer (codirecteur de la Comédie) qui rappelait les enjeux d’une production institutionnelle, pendant que Barbara Giongo (codirectrice du Théâtre du Grütli) soulignait, elle, les conditions nécessaires à une coproduction. Si Mathieu Bertholet (directeur du Poche) a défendu le principe d’une durabilité tant des contrats que des créations, 3 des 105 membres actuels de TIGRE (faîtière genevoise des producteur·ice·x·s de théâtre indépendant et professionnel) ont été acclamés pour louer l’abondance des créateurs, des pratiques, des structures et des publics qui animent la vie de notre cité (lire ci-dessous.)

Chaque fois métamorphosée, Vimala Pons endosse ici le personnage d’Eusapia Klane, une retraitée amoureuse de sa Panda qui s’accuse d’assassinat. MAKOTO CHILL OKUBO

Devant une grande salle archicomble et archienthousiaste, place ensuite à la circassienne française Vimala Pons. Débauche de talents, de moyens et d’énergie ici encore. Sur un plateau saturé d’objets hétéroclites, l’acrobate, actrice et danseuse tout en un incarne à elle seule sept personnages liés de près ou de loin au meurtre d’un Stéphane Dosis, survenu dans un hôtel de thalassothérapie. Masquée en conséquence, elle s’étoffe d’un nombre variable de bourrelets synthétiques, prend un accent différent en fonction de son origine, effeuille plus ou moins de couches de vêtements selon le cas, et adopte la gestuelle inimitable de chaque suspect interrogé lors de l’enquête policière.

À ce stade, on serait déjà ébahi devant la performance. Mais l’artiste va plus loin. Non contente de porter ses rôles, elle fait porter à ceux-ci (moyennant de savants effets spéciaux), qui un escalier, qui une voiture, qui une table de réunion: sur l’occiput d’Angela Merkel – si, si – trônera carrément sa lourde carrière (de pierres). Le fil rouge de ce profus «Périmètre de Denver»? Outre un humour à la Philippe Katerine, l’intuition que tout humain, en interaction avec un autre humain, se ménage un fragile équilibre entre vérité et mensonge, dans les limites de la zone ainsi désignée par les psychologues.

Cette «surchauffe» qui agite les esprits

Comme un tube, c’est le mot de l’été. Lors de la rencontre qui a précédé le premier lever de rideau de La Bâtie, les professionnels des arts vivants avaient tous en tête la polémique qui les entredéchire depuis deux mois. Bref rappel des faits. Le 21 juin dernier, Corodis (Commission romande de diffusion des spectacles) publiait une étude sur le fonctionnement du système des arts de la scène en Suisse romande, faisant état d’une «certaine forme de surproduction» qui serait à l’origine d’une «précarisation des artistes» et de «difficultés de circulation des œuvres». Le patron du Poche Genève, Mathieu Bertholet, en avait relayé les conclusions une semaine plus tard sur Léman Bleu, empoignant notamment les questions des subventions, des salaires et des conditions contractuelles de travail: son point de vue de directeur institutionnel en faveur d’un ralentissement du rythme de production suscite alors une levée de boucliers de la part des compagnies indépendantes, qu’il accuse de «concurrence déloyale».

S’ensuivent invectives sur les réseaux sociaux, réactions indignées de créateurs indépendants, communiqué musclé du TIGRE, lettre ouverte adressée à la Fondation d’art dramatique et articles de presse, dont une chronique du spécialiste Jean-Jacques Roth qui en appelle à une réforme du système de financement.

L’heure n’étant pas au débat, le sujet n’a pas été abordé de front jeudi. Mais les allusions ont néanmoins pullulé elles aussi, chaleureusement accueillies par le public, en sous-texte des interventions notamment de Fabienne Fischer et du TIGRE, qui se félicitent l’une et l’autre d’un «foisonnement» genevois apte à être absorbé plutôt qu’assimilé à une «suroffre».

