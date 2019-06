La Bâtie laisse déjà ses traces

Les affiches qui vont tapisser l’espace public genevois présagent l’empreinte que devrait laisser sur les esprits la programmation du prochain grand rendez-vous de la rentrée. Signées par le studio de graphisme Twice, à Paris, elles ont été réalisées au pinceau ou au pastel par des comédiens et danseurs à l’œuvre, en avant-goût de leurs spectacles. Cinquante-deux projets en tout (dont huit créations sur douze coproductions), soit quinze de théâtre, quatorze de danse, cinq d’art lyrique et dix-sept concerts, pour une somme de 168 représentations essaimant sur tout le territoire du Grand Genève.

Les trois locomotives de cet inventaire copieux ont déjà sifflé lors d’une première conférence de presse (lire notre édition du 7 mai) donnée par le directeur Claude Ratzé – qui signe ici sa 2e édition. Il s’agit, en partenariat avec le Grand Théâtre de Genève, de la recréation par Daniele Finzi Pasca du phénoménal opéra «Einstein on the Beach», jailli en 1976 de la collaboration de Philip Glass et Robert Wilson. Main dans la main avec le Théâtre Vidy Lausanne cette fois, l’accueil du Berlinois d’origine hongroise David Marton nous révélera une démarche opératique métamorphosée avec l’adaptation d’un «Narcisse et Écho» inspiré d’Ovide. Enfin, événement attendu entre tous, le Libano-Québécois Wajdi Mouawad inaugurera la manifestation à la Cuisine de Carouge avec un magistral «Tous des Oiseaux».

Famille, politique et planète

La thématique familiale de cette saga en cinq langues, d’une durée de quatre heures, s’imprime sur plusieurs autres propositions du festival. Notamment, à l’autre bout du spectre artistique, sur la trilogie de Marcel Pagnol – «Marius», «Fanny» et «César», avec leur lot de mariages contrariés, de naissances et de décès – donnée en plein air par la compagnie belge Marius, complice des tg STAN. Idem pour la mise en scène par Pascal Rambert de douze comédiens issus de la Manufacture dans «Nos Parents». Ou cette reprise, plus de quarante ans après, de «Pas», un dialogue mère-fille signé Beckett, que joueront au Poche Laurence Montandon et Jane Friedrich en échangeant leurs rôles. Et même cette pièce portugaise pour les enfants, «La Marche des éléphants», qui réconcilie avec la mort qui emporte leurs anciens.

Une veine plus politique sera nourrie par le Soleurois Stefan Kaegi et son Rimini Protokoll dans un «Granma. Les Trombones de La Havane» qui fouille l’histoire récente de Cuba, depuis la révolution jusqu’à la disparition de Fidel Castro. De son côté, le jeune Julien Grosselin adapte dans «Le Marteau et la faucille» une nouvelle de Don De Lillo sur un ex-trader, et prédit ce faisant l’effondrement du capitalisme. De Corée du Sud nous vient également un «Cuckoo» pour le moins alarmant. Le solo pour la comédienne Lola Giouse que crée Denis Maillefer, «Perdre son sac», donne quant à lui une consistance plus intime à ce volet engagé.

Les contributeurs chorégraphes ne voilent pas pour autant leur point de vue sur la société contemporaine, si l’on en croit l’écologiste «Life in the Universe» qui réveillera le brin d’herbe qui sommeille en chacun de nous, l’inquiétant «All Eyes on» sur le voyeurisme d’un «chatroom» sur internet, ou encore la résurrection par François Chaignaud et Marie-Pierre Brébant des 69 chants visionnaires composés par la mystique du XIIe siècle, Hildegard Von Bingen.

Avec un budget de fonctionnement s’élevant à 2 874 000 francs (dont la Ville de Genève prend une moitié en charge et dont l’enveloppe artistique représente 55%), Claude Ratzé et ses collaborateurs ont encore fignolé un joli catalogue musical, qui comprend du Français Flavien Berger à l’Américain Tristan Perich, en passant par le Britannique Soweto Kinch et le duo Kap Bambino – sans négliger les écuries de la scène locale que sont Chien Bleu, Pilot on Mars ou Ramin & Reda. Pour tout ce qui déborde ces colonnes, y compris les soirées de clubbing et le liant garanti par la restauration, le site ad hoc attend d’ores et déjà vos réservations.

Du 29 août au 15 sept., programme et billetterie sur www.batie.ch