La 47e édition de La Bâtie-Festival de Genève propose durant 18 jours une programmation éclectique de 70 événements à la croisée de nombreuses disciplines (théâtre, danse, musique, cirque, performance…). À voir dans 57 lieux disséminés dans le Grand Genève !

Chaque année au mois de septembre, le public est invité par La Bâtie à arpenter l’agglomération genevoise, la France voisine et le canton de Vaud, à la découverte des tendances actuelles dans la musique et les arts vivants.

Les artistes invités, locaux et internationaux, se produisent dans différents espaces, comme des théâtres, des salles de concerts, des institutions, mais exploitent également des lieux plus insolites comme des musées, des auditoires universitaires, des parcs à ciel ouvert.

- 5x2 places pour La Chica & El Duende Orchestra

le vendredi 1e septembre 2023 à 20h30

Quand l’insaisissable artiste franco-vénézuélienne Sophie Fustec, alias La Chica, s’allie à El Duende, l’alter ego du compositeur et explorateur du répertoire folklorique sud-américain Marino Palma, le résultat ne peut être qu’explosif. Ces deux écorché·e·s vif·ve·s du son et de la création mettent en commun leurs ressources, uni·e·s par un lien viscéral puissant : tou·te·s deux ont été élèves de la même professeure de piano. Du côté de La Chica, difficile d’identifier un style bien défini tant ses influences sont nombreuses. Se souciant peu des étiquettes, la musicienne construit son propre son comme elle le sent vibrer au fond d’elle et l’articule autour de sa voix envoûtante qui chante essentiellement en espagnol. La Chica ne se pose aucune limite et régale le public autant avec des morceaux énervés et revendicateurs qu’avec des ambiances plus intimes et éthérées. El Duende, quant à lui, bouscule les codes établis de la composition au gré de ses rencontres artistiques. Accompagné·e·s d’un petit orchestre, les deux artistes vont donner à l’Alhambra leur pleine mesure pour la toute première fois, avec une musique électrisante et déroutante, mais toujours fascinante.

- 5x2 places pour Miet Warlop - One Song

le samedi 2 septembre 2023 à 21h

Le Festival ouvre avec un shoot d’adrénaline. Dans les starting-blocks de ce looping chorégraphique et sportif, on trouve : une violoniste, un contrebassiste, un claviériste, un batteur, une pom-pom girl, un chanteur, une coach et une chanson, One Song : « Knock knock / Who’s there? It’s your grief from the past… » (« Toc, toc / Qui est là ? C’est ton chagrin passé… »)

Ce chagrin qui toque à la porte, c’est celui lié au décès de son frère, dont Miet Warlop se consolait dans une première pièce écrite en 2005 : Sportband / Afgetrainde Klanken. Invitée à réaliser, à la suite de Milo Rau, Faustin Linyekula et Angélica Liddell, une pièce qui synthétiserait l’ensemble de son œuvre pour l’inscrire dans la série intitulée Histoire(s) du théâtre, Miet Warlop reprend la forme de ce requiem. Étonnant pour cette chorégraphe flamande qui manie depuis quinze ans l’humour absurde et burlesque dans des pièces inclassables ? Pas vraiment. One Song est un requiem pour salle de sport qui dissout tout chagrin dans un concert rituel dansé jusqu’à la transe.

