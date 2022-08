CONCOURS | 15x2 billets – La Bâtie - Festival de Genève Gagnez 15x2 billets pour La Bâtie - Festival de Genève, du 25 août au 11 septembre.

La Bâtie - Festival de Genève DR

A gagner:

- 5x2 billets pour Rodrigo Leão le 26 août à 20h30 à l'Alhambra

A Estranha Beleza da Vida

Musique

Premier artiste musical invité à se produire cette année à La Bâtie, Rodrigo Leão ouvre les portes de l’Alhambra à tous les possibles. Le compositeur portugais, mû par une insatiable soif de découverte, surprend à chaque sortie d’album par son incroyable faculté à marier les genres et s’inspirer de toutes les cultures musicales. Rodrigo développe dans ses compositions une douceur enveloppante, une atmosphère digne des meilleures salles obscures pour nous raconter des histoires, parfois aussi par la voix de prestigieux·ses invité·e·s comme Stuart Staples, Beth Gibbons ou encore Neil Hannon. Il y a dans sa musique une forme de nostalgie bienveillante qui nous transporte ailleurs, dans un monde plus doux et plus accompli. Son dernier album, A Estranha Beleza da Vida, que l’on peut traduire par « l’étrange beauté de la vie », illustre une fois de plus ce sentiment de bien-être et de liberté. Empreints de délicatesse et de légèreté, ses nouveaux morceaux parviennent à nous arracher à notre pesanteur le temps d’une écoute et, assurément, d’un concert.

- 5x2 pour Sidi Larbi Cherkaoui le 31 août, 20h30 au Château Rouge, Annemasse

FAUN / NOETIC

Danse

Il incarne la danse dans le présent et le métissage des genres. On le dit magicien. Sidi Larbi Cherkaoui, nouveau directeur du Ballet du Grand Théâtre, présente sur le magnifique plateau de Château Rouge deux pièces emblématiques de ses transformations : Faun et Noetic.

De L’Après-Midi d’un faune de Nijinski, le chorégraphe avait ravivé les couleurs, les matières et les sons en 2009, invitant le compositeur Nitin Sawhney à faire écho à Debussy avec son propre langage musical, et le styliste Hussein Chalayan à dessiner les costumes accompagnant les mouvements des danseur·euse·s dans une intense et actuelle sensualité. Avec Noetic, Sidi Larbi Cherkaoui signait en 2015 une quatrième collaboration avec Antony Gormley pour évoquer les chemins intuitifs de la connaissance. Le plasticien avait alors conçu de souples lattes de fibre de carbone soulignant la fluidité de la danse, des percussions et des voix. Splendide plongée dans la complexité de la pensée, Noetic distillait une touche d’humanité dans la science. Avec Faun, ils sont aujourd’hui les deux faces d’une soirée qui fait briller le nouveau répertoire du Ballet du Grand Théâtre.

Une reprise 2022, en coréalisation avec Château Rouge.

La création de cette reprise est réalisée dans le cadre d'un partenariat entre Château Rouge et le Grand Théâtre de Genève.

Durée 120' / Avec entracte

Tout public

- 5x2 pour Lionel Dray & Clémence Jeanguillaume le 2 septembre à 21h, Théâtre Pitoëff

Ainsi la bagarre

Théâtre

Sous ce drôle de titre couve une histoire faite d’énigmes. Des petits sketches mis bout à bout et des bizarreries subliment le banal pour « s’approcher tout près de la splendeur de la vie ». C’est à Kafka que Lionel Dray emprunte cette phrase qui dicte l’écriture de son Ainsi la bagarre, une transposition en aphorismes de nouvelles et d’épisodes de la vie du Pragois. Tendue sur une partition inspirée du troisième mouvement de la huitième symphonie de Chostakovitch, magistrale de tensions, d’angoisse et d’éclats de joie, la mise en scène promène son personnage dans des tableaux absurdes et bardés d’accrocs que le comédien évite d’un déhanchement à la Tati ou par une impassible acrobatie keatonienne. Ci et là, des clins d’œil à Chris Marker ou à Dalí qu’on reconnaît ou qu’on devine dévient la pensée vers une perle inattendue… On rit, on a peur. On est perdu·e·s. Ainsi la bagarre nous guide dans les pas de Kafka avec un esprit funambule qui ne connaît pas de chemin, très précisément à côté du réel. À droite de l’anonyme, à gauche de l’invisible, dans la face cachée du banal. Là où ça brille.



Durée 70'

Dès 12 ans



www.batie.ch

Délai de participation: dimanche 21 août, 23h.

Participez gratuitement en remplissant le formulaire: