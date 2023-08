CONCOURS | 15 x 2 places s à gagner – La Bâtie-Festival de Genève Du 31 août au 17 septembre 2023, à travers plus de 70 projets, La Bâtie réserve le meilleur de la création contemporaine d’ici et d’ailleurs, à découvrir pendant 18 jours dans une multitude de communes du Grand Genève.

La 47e édition de La Bâtie-Festival de Genève propose durant 18 jours une programmation éclectique de 70 événements à la croisée de nombreuses disciplines (théâtre, danse, musique, cirque, performance…). À voir dans 57 lieux disséminés dans le Grand Genève !

Chaque année au mois de septembre, le public est invité par La Bâtie à arpenter l’agglomération genevoise, la France voisine et le canton de Vaud, à la découverte des tendances actuelles dans la musique et les arts vivants.

Les artistes invités, locaux et internationaux, se produisent dans différents espaces, comme des théâtres, des salles de concerts, des institutions, mais exploitent également des lieux plus insolites comme des musées, des auditoires universitaires, des parcs à ciel ouvert.

A gagner:

- 5x2 places pour Copi / Thibaud Croisy –

L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer

le dimanche 10 septembre 2023, à 20h30, Théâtre Saint-Gervais, Genève

Écrite il y a tout juste cinquante ans, L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer n’est pas à proprement parler une pièce sur la « condition homosexuelle », ni même peut-être sur l’homosexualité. Elle s’intéresse plutôt à ce qu’il y a d’inexprimable dans tout corps, toute identité, et met en scène la difficulté, voire l’incapacité du langage à dire exactement ce que l’on est. Pour faire honneur au métissage de la dramaturgie de Copi, Thibaud Croisy a réuni un trio d'interprètes flamboyants, aux histoires et aux parcours différents : Frédéric Leidgens dans le rôle de Madre, une mère castratrice à faire pâlir les Andalouses de Lorca ; Emmanuelle Lafon dans celui de Garbo, une professeure de piano aux méthodes peu conventionnelles ; et Helena de Laurens pour incarner Irina, l’être singulier et pervers qui tente d’échapper à toutes les catégories et peut-être au langage lui-même.

Mais alors, qui gagnera cette affreuse partie ? Qui tuera qui ? Et que restera-t-il au terme de cette nuit où se réveillent les démons du corps ? La neige ? Le silence des steppes ? Le souvenir d’une marginalité fondamentale et perdue, impossible à préserver et à dire ? Vous le saurez en venant voir cette comédie barbare et mélancolique, à mi-chemin entre un Feydeau survolté et une corrida sur la banquise.

- 5x2 places pour Issam Bou Khaled & Sarmad Louis – Fumée d’Ambre

le mardi 12 septembre 2023, à 21h, Théâtre Pitoëff, Genève

Pour les comédiens, dramaturges et metteurs en scène que sont Issam Bou Khaled et Sarmad Louis, une pièce de théâtre est une prise de position politique et un moyen de s’exprimer librement, ce qu’ils démontrent magistralement avec leur compagnie dans Rihet el Anbar, une pièce écrite en écho à l’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Dans l’objectif de récolter des fonds pour les victimes de l’explosion, sur scène, une animatrice, célèbre actrice et activiste sociale, invite diverses personnes à témoigner via une réunion Zoom : un homme d’affaires et sa femme mondaine, un activiste politique, une domestique philippine, une pompière et un ouvrier syrien.



Dans sa version scénique, la « réunion virtuelle en ligne » se mêle au théâtre en direct, et les histoires réelles et dures sur les lèvres de celles et ceux qui les ont vécues se mêlent aux histoires dramatisées de celles et ceux qui les interprètent… Les témoignages engagent des débats où le vrai et le faux s’entrecroisent et s’emmêlent. Qui sont les victimes ? les coupables ? sommes-nous toutes et tous sincères ?

- 5x2 places pour Lucinda Chua

le samedi 16 septembre 2023, à 20h30, Théâtre Les Salons, Genève

Avec son album Yian sorti début 2023, La Londonienne Lucinda Chua nous emmène dans son univers profondément introspectif, aboutissement condensé d’un travail créatif étalé sur de nombreuses années. En violoncelliste accomplie, elle donne dans sa musique une place particulière aux cordes qui viennent renforcer les notes de clavier en sourdine pour créer une ambiance propice à faire naître les émotions. On a tôt fait de se perdre dans la musique de Lucinda Chua, de se laisser aller à la contemplation rêveuse, emporté·e·s par sa voix au timbre à la fois fragile et profond. Au loin des sons, des notes se croisent, échos évocateurs d’autres possibles agrandissant l’espace. Il y a quelque chose dans la délicatesse et la douceur des chansons de cette autrice-compositrice-interprète qui évoque le magnétisme d’autres Londoniens, ceux de Zero 7, ainsi que la quiétude que l’on éprouve à l’approche du lever du soleil quand tout redevient possible.

Participez gratuitement, jusqu’au dimanche 3 septembre 2023 à 23h, en remplissant le formulaire: