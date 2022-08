CONCOURS | 10x 2 places – La Bâtie-Festival de Genève Tentez de gagner 10x 2 places pour le Festival de la rentrée genevoise .

La Bâtie-Festival de Genève DR

Durant 18 jours, du 25 août au 11 septembre, la Bâtie irriguera le territoire du Grand Genève avec une soixantaine de projets tous plus fous les uns que les autres. La Bâtie-Festival de Genève prend le pouls d’un monde en transition. Corps et pulsations sont au cœur de cette édition 2022. Le monde est turbulent. Les auteur·rice·s aussi. Leurs œuvres, plus vivantes que jamais, font battre le cœur de La Bâtie : danse, théâtre, musique et cirque se mélangent, s’imprègnent de technologie et de science et débordent les frontières physiques et mentales. Les limites entre scène et salle deviennent poreuses, se touchent ou se confondent. Les points de vue se déplacent au gré de ces mouvements. Ces créations nous concernent, et les artistes nous impliquent.



Leurs corps, nos corps face au monde revendiquent les identités, sondent les mémoires, intègrent des rituels passés, inventent des futurs, parfois transhumains. Du corps, les artistes ne nous avaient pas tout dit. Vous en découvrirez des mécanismes, des sons, des poésies intimes ou des univers inexplorés.



Vous irez sur des territoires baroques, électroniques, folk, pop et fado. Vous serez de toutes les musiques qui font danser et rêver, qui donnent du cœur au ventre et gardent vif le désir. Vous irez dans les clubs, dans les forêts, dans les théâtres, dans les villes et par les champs; vous irez partout et vous serez tout près. Sur les traces de cette édition 2022, vous serez là où ça palpite.



A gagner:

- 5x2 places pour Marc Nammour & Loïc Lantoine le 1er septembre

Fiers et Tremblants - Musique

En 2010, quand deux amoureux des mots se rencontrent et croisent le verbe au Bataclan à l’occasion d’une soirée de soutien au journal L’Humanité, ça fait des étincelles. Les phrases claquent au rythme du son et prennent corps, faisant naître l’envie d’une collaboration. Elle verra le jour dix ans plus tard avec Fiers et Tremblants. Derrière ce mystérieux titre évocateur de mille vies se dévoilent plutôt que ne se cachent Marc Nammour et Loïc Lantoine, deux artistes à la discographie bien fournie. Si l’un se dit « pas vraiment rappeur » et l’autre « pas réellement chanteur », les deux fusionnent pourtant dans cette écriture à quatre mains, scandent leurs nouveaux textes et réinventent le hip-hop français. Ils clament ce qu’ils sont, fiers de leur parcours, de leur ténacité, de leur résistance face à la bêtise. Ils chantent ce qui les anime, eux qui restent tremblants devant le doute, l’incertitude et les questions sans réponse.

Un concert comme une mise à nu, dont la parole poétique ancrée dans le réel des deux complices est admirablement servie par les musiciens de La Canaille dans une ambiance délicate aux sonorités urbaines.

- 5x2 places pour Silvia Gribaudi le 10 septembre

Graces - Danse

Abondance, joie et splendeur sont les canons des trois Grâces que Canova réalise entre 1812 et 1817. À la perfection du sculpteur répond la virtuosité des trois danseurs de Graces, libérés de leurs stéréotypes corporels masculins et devenus Aglaé, Euphrosyne et Thalie en slip et chaussettes noires. Libérée elle aussi, Silvia Gribaudi traverse la scène, les genres et les rôles, distille l’humour, interroge la beauté. S’il fallait définir celle-ci en une phrase, ce serait pour la chorégraphe, danseuse et performeuse italienne : « Oh yes, you have the power! » Car Silvia Gribaudi aime se définir comme « autrice du corps », portant sur scène des corps dansants inattendus. Dont le sien. Imperturbable, respirant fort, il ne dissimule ni effort ni rougeur derrière les douloureux cache-misère de la perfection classique sculptée dans le marbre blanc.

Empathiques, drôles et cruelles, les scènes révèlent une ode à la beauté de tous et toutes dans une interprétation comique qui fait du bien à l’art.



Délai de participation: dimanche 14 août à 23h30.

Participez gratuitement en remplissant le formulaire: