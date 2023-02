Loisirs en famille – La Bâtie des enfants déclinée en hiver Cuisine et spectacle attendent enfants et parents tous les week-ends du mois de février dans un cadre idyllique. Fabien Kuhn

La Compagnie Pataclowns en action derrière le pavillon du bois de la Bâtie. FK

Inaugurée en 2021, la Bâtie des enfants est un espace de jeux dédié aux plus petits et à la nature. Sise au bois de la Bâtie, la place de jeux, hors du commun, est l’une des plus grandes de la commune. Ainsi, depuis deux ans, la Maisonnette, le Pavillon et l’espace de jeux accueillent petits et grands, ainsi qu’écoles, crèches, et maisons de quartier. Sans oublier la pataugeoire, en été. Il y a ici de quoi faire et de quoi occuper vos rejetons: balançoire, tunnel, jeux d’équilibre ou de glisse, bac à sable et j’en passe.