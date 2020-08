Festival – La Bâtie bat les masques Rebâti brique par brique en fonction des directives sanitaires, le rendez-vous culturel des Genevois sort victorieux de son combat contre l’annulation. Claude Ratzé, patron du Festival de Genève, échappe au pire. On écoute son ouf de soulagement. Et on parsème de coups de cœur. Katia Berger

Début septembre, le chorégraphe brésilien basé en France Volmir Cordeiro assène «Trottoir», une pièce pour six danseurs censée «casser les impasses». On se cogne, on se fraie, on se masque et se démasque au rythme de séquences musicales et de transes poétiques. FERNANDA TAFNER

Comme tous les organisateurs d’événements culturels au monde, Claude Ratzé gardera de cette 44e édition de La Bâtie un goût spécial. Presque entièrement ficelée avant la situation extraordinaire, il a fallu la détricoter puis remonter ses mailles une à une, l’œil fixé simultanément sur le baromètre sanitaire et sur la boussole de l’intention première. Malgré d’inévitables annulations de dernière minute, la résilience est de mise. Elle aide à prendre un pas de côté, pour réaliser que tout est déjà différent.

«On se demande tous comment ce que nous avons traversé va traverser à son tour les spectacles» Claude Ratzé, 60 ans, directeur de La Bâtie-Festival de Genève

Pas plus tard que la semaine dernière, vous avez dû rayer tout un pan de votre offre musicale et festive. Vous vous en remettez? Une dizaine de concerts et soirées ont en effet été sacrifiées suites aux mesures annoncées le 17 août, ce qui a eu pour effet cruel de hiérarchiser les domaines artistiques. À la base, on vise une programmation qui fasse la part égale au théâtre, à la danse et à la musique. Mais à cause du Covid, un important déséquilibre s’est creusé. C’est dramatique pour les partenaires, les lieux d’accueil et les artistes concernés. Une politique que l’on peut tout à fait comprendre sinistre le secteur de la nuit, quels que soient les moyens de protection adoptés par ces milieux. On ferme les clubs sans autre forme de procès, sans savoir quand et comment on pourra les rouvrir, et sans réfléchir à une quelconque alternative. La crise ne révèle rien que l’on ne sache déjà, mais elle met en relief les failles du marché, de la marchandisation, de la multiplication des intermédiaires, de l’européanisation des tournées. Tout ce système se révèle boiteux. Cela dit, nous sommes en train de travailler sur l’organisation in extremis de deux soirées musicales qu’on devrait pouvoir replacer. On va modestement remettre le son sur la fin du festival, avec la Genevoise Flèche Love (le 12 sept. à l’Alhambra) et un ciné-concert d’Émilie Zoé (le 9 à Pitoëff).

Gestes sanitaires Afficher plus Traçage oblige, le festivalier se pliera à deux consignes préliminaires: réserver son billet en ligne – ou physiquement au Théâtre Saint-Gervais –, et s’enregistrer sur le site https://coga.app en vue de recevoir un QR Code confidentiel, détruit automatiquement dans un délai de quatorze jours, à présenter à l’entrée de la quarantaine de lieux du Grand Genève réquisitionnés par La Bâtie. In situ, le spectateur sera placé, seul ou en groupe, sur siège numéroté permettant la distanciation sociale, et n’aura donc pas à arborer de masque. Sauf dans quelques salles pratiquant la jauge maximale, où le port du masque sera obligatoire.

Vous avez voulu braver les risques à tout prix. Un choix que vous referiez? Oui. Quitte à transformer l’édition de fond en comble, nous ne l’avons jamais remise en question. Vu que la programmation était presque finie au moment du confinement, on a choisi de boucler ce qu’on avait, et de démanteler ensuite au besoin. Finalement, ça s’est déconstruit vite et beaucoup, ce qui a resserré la solidarité avec d’autres organisateurs européens dans le même cas, tous plongés dans la même nuit. Il était assez passionnant de chercher des solutions ensemble. Aujourd’hui, malgré l’absence de grosses têtes d’affiche, notre Bâtie ressemble à celle qu’elle devait être. On a renoncé à des highlights pour en recréer d’autres ailleurs. Un vrai casse-tête par moments. Mais au final, ce qu’on a sauvé garde l’empreinte de la programmation initiale.

Lutte des classes et virus Afficher plus Acteurs noirs travestis en domestiques blanches. J. SÉRON L’enfant terrible de la danse sud-africaine Robyn Orlin s’empare des «Bonnes» de Jean Genet pour les triturer à sa radicale façon. Mêlant théâtre et vidéo, transgressant toute limite entre salle et plateau, la metteure en scène a voulu une distribution exclusivement masculine pour interpréter deux sœurs noires au service d’une Madame blanche. Ainsi la violence des aliénations à l’œuvre, en couvrant les dimensions sociale, raciale, sexuelle et politique, flirte avec l’universel. Elle-même fille d’un Lituanien et d’une Polonaise implantés de longue date à Johannesburg, Orlin pousse les travestissements et les inversions de rôles à leur comble, jusqu’à ce que les rapports de force ainsi superposés ouvrent les soupapes. Elle revient à Genève après une invitation en 2016 pour deux rendez-vous avec la Bâtie: outre «Les Bonnes» à la Salle du Lignon ces 30 et 31 août, elle retrouve sa complice, la chanteuse Camille, pour livrer la version réduite d’un projet foudroyé par le Covid, «[...] a piece about water without water», du 7 au 9 sept. au Forum Meyrin.

Courez-vous le risque d’autres ajustements dus au Covid-19? On n’est à l’abri d’aucune annonce. Les chiffres français passent au rouge, que cela présage-t-il pour demain? Les nouveaux ajustements peuvent intervenir jusqu’à la dernière représentation. C’est un festival qui ne laisse pas tranquille – j’aime bien cette idée. Nous avons la responsabilité d’ouvrir tous les théâtres genevois, dans les conditions qui sont ce qu’elles sont – avec ce nouveau vocabulaire de «plaçage» et de traçage, et dans une certaine uniformité d’accueil, que l’on soit au Grand Théâtre ou à l’ADC. Comme on a beaucoup travaillé, on est mieux préparés. On s’adaptera, et le public nous suivra.

La mort me va si bien Afficher plus «Hiboux», rencontre avec son propre fantôme. M. WIART Les inénarrables 3 points de suspension nous attendent du 3 au 5 septembre de l’autre côté de la fatidique frontière, à Château Rouge Annemasse, pour quatre séances de conseil funéraire. Le concept avait surgi pré-Covid, début 2018, quand la compagnie, avec son alias 3615 Dakota, avait déployé au Commun l’expo interactive «Et plus si affinités», dont l’une des stations s’appelait déjà «Hiboux». Dûment développée, cette «messe contemporaine» resurgit en pleine pandémie, histoire d’affûter les consciences sur le rendez-vous que nous avons tous avec la grande faucheuse. Mais qu’arrivera-t-il à notre dépouille? Nos proches nous pleureront-ils? Rejoindrons-nous nos disparus? Que deviendra notre compte Facebook? Louvoyant entre introspection et absurde, méta et pataphysique, trois bateleurs et un expert mortuaire nous enterrent sous une motte de réponses circonstanciées – à ces questions et bien d’autres. «L’avantage de faire un spectacle sur la mort, c’est que personne ne sait ce qu’il y a après, alors peut dire ce qu’on veut».

Quelle est au final la part de productions locales et internationales? Je dirais que nous avons 60% d’internationales et 40% de locales. Notre volonté était de ménager un équilibre – rappelons que notre mission est aussi internationale. Ayant subodoré la difficulté de voyager pour les artistes d’autres continents, nous nous sommes concentrés sur l’Europe. À noter que 90% des spectacles programmés au départ, y compris en musique, seront reprogrammés d’une manière ou d’une autre, grâce notamment à des reports à l’édition prochaine.

Les acrobates français du Galactik Ensemble cloront la programmation théâtre du festival à La Cuisine, avec «Optraken» (2019), une prémonition à laquelle l’actualité a donné raison. «Ou comment faire œuvre de la catastrophe», souffle Claude Ratzé. N. MARTINEZ

Le public verra donc en 2021 ce qu’il aurait dû voir en 2020? On composera avec cette situation, je ne me fais pas de souci. Mais que de questions passionnantes! Six mois après l’apparition du virus, je ne regarde déjà plus les spectacles de la même manière. Allons-nous débattre, nous énerver, ou nous émerveiller durant cette 44e Bâtie? Je crois qu’on est aujourd’hui ému par d’autres choses qu’avant. La part de polémique sera moins présente. L’heure n’est pas à la controverse, il nous faut nous rassembler. L’état d’esprit du moment demande d’aller au théâtre pour recevoir, calmement. Et puis, nous nous demandons tous comment ce que nous avons traversé va traverser à son tour les pièces présentées. La crise exerce une influence sur les créations, mais plus immédiatement encore sur leur réception par le public. D’autant plus qu’il aura à respecter une procédure pour entrer en salle. Reparlons-en dans trois semaines! Pour l’instant, le festival se doit d’instaurer le bon rituel avec ses spectateurs.

L’ombre d’une différence Afficher plus «Shadowpieces», quatre soli voués à s’imbriquer. DR Attendue de pied ferme, cette création locale marque le deuxième volet du projet au long cours nourri par Cindy Van Acker, «Shadowpieces», et constitué de onze soli de dix minutes chacun au total. Aux quatre premiers, construits autour du lien étroit qui unit la chorégraphe, son interprète et la musique que ce dernier a choisie parmi un réservoir anthologique du XXe siècle, s’ajoutent quatre autres, «V-VIII», initialement prévus pour habiter le tout nouveau Pavillon de la danse. La crise sanitaire en ayant décidé autrement, Stéphanie Bayle, Sonia Garcia, Yuta Ishikawa et Philippe Renard traceront du 3 au 5 septembre à la Salle des Eaux-Vives les mouvements algébriques dont Van Acker a le secret. Une fois ce collier de perles abstraites assemblé, il sera temps, à la nouvelle Comédie en novembre, de les laisser s’éparpiller comme autant de signatures différentes au sein d’un spectacle collectif intitulé «Without References». Une somme d’individus, mais en mode spectral au sein du groupe qu’ils composent.

Une moto trace l’horizon Afficher plus Motard attend passager pour dessin commun. C. PETRILLO «Tu conduis un dessin». La formule est empruntée à John Berger, qui sillonnait à la fois la page, la toile et le paysage – à bord de sa Honda. L’artiste argentin Lisandro Rodriguez, un adepte, a pris l’expression au pied de la lettre: il embarque le festivalier à l’arrière d’une moto pour un tour ponctué d’arrêts. L’itinéraire de ce corps-à-corps dans le vent se compose à deux, selon les modalités d’un pacte conclu entre motard et passager. Au gré du parcours, quelque chose d’invisible se trace, dans l’union éphémère des roues, de l’environnement et des copilotes. Sauf que Rodriguez, pour cause de virus, ne pourra être présent du 5 au 11 septembre au Théâtre Saint-Gervais, où démarre la course. Il a donc envoyé ses instructions par voie immatérielle, que relaieront les membres de moto clubs genevois, transformés en porte-parole. Cette conduite à distance ne pourra qu’enrichir d’une couche supplémentaire une balade qui superpose déjà les actes de l’écriture, du tracé et du trajet. Avec l’accélération en guise de coup de reins.