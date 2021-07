CONCOURS | 10 x 2 places – La Bâtie-Festival de Genève Tentez de gagner 10x2 places pour le Festival de la rentrée genevoise.

La Bâtie-Festival de Genève DR

La 45ème édition de La Bâtie-Festival de Genève se tiendra du 03 au 19 septembre 2021 à Genève – ville et canton – et dans de nombreuses communes du Grand Genève. Durant 17 jours, 62 événements au croisement de diverses disciplines (théâtre, danse, musique, performance…) se succéderont dans 50 lieux de représentations.

Après un an de vacillement des certitudes, La Bâtie s’apprête à accompagner les artistes sur le point de sortir du bois, des ateliers, des studios, des réserves et des chemins battus. Leur regard a changé. Le nôtre aussi. Si les conditions sanitaires qui seront appliquées en septembre nous sont encore inconnues, il semblerait qu’elles ne doivent pas empêcher la tenue d’une Bâtie placée sous le signe de la résilience, de la ténacité, de l’engagement et de la nécessité.

Le public se retrouvera embarqué dans 50 salles ou lieux de représentations, dont des espaces en plein air tout à fait inédits tels que le Col de la Faucille, la promenade le long de l’Aire et le nouveau pont du CEVA à Carouge, ainsi qu’une dizaine d’adresses originales, que ce soit à la campagne ou de part et d’autre de la frontière ; par exemple 5 châteaux, qui ouvrent leurs portes au projet de théâtre itinérant Par les Villages réalisé en complicité avec le POCHE /GVE.

Dans sa volonté d’être le festival du Grand Genève, La Bâtie visitera 29 communes, dont 16 en Suisse, une dizaine en France et 3 dans le canton de Vaud. Ceci en complément de son ancrage fort à Genève, avec l’exploitation de pas moins de 19 espaces de représentations et, pour la première fois, de la nouvelle Comédie de Genève et du Pavillon ADC.

