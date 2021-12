Loisirs nautiques – La base de rafting du pont de Sierne menacée Plusieurs aménagements sans autorisation doivent être démontés. Une pétition est lancée. Sophie Simon

Rafting Loisir située au Pont de Sierne n’a pas reçu d’autorisation de construire. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

L’Arve n’est pas une longue rivière tranquille. Ses tourments semblent avoir contaminé la base de Rafting loisirs, située au pont de Sierne. Un collaborateur de l’État a dressé une liste de onze irrégularités. «Divers aménagements, constructions, installations, changements d’affectation, agrandissements et transformations de bâtiment ont été réalisés» sans autorisation de construire. Dont la base de canoë sise à l’ouest de la parcelle, avec une cour, des clôtures, des cabanons, une roulotte et du stockage.

Après un échange de courriers, l’Office des autorisations de construire ordonne début septembre la suppression et l’évacuation de la base de canoë, sans se prononcer alors sur une éventuelle sanction administrative. Le responsable de la Sàrl, Jean-Pierre Golay, tente alors une demande de régularisation a posteriori. Refusée: les installations sportives sont localisées en zone agricole (et, «pour partie, dans la surface inconstructible du cours d’eau») et en zone bois et forêts. L’Office de l’urbanisme précise par ailleurs «qu’aucun motif n’imposait que les constructions soient réalisées à cet emplacement […] puisque des alternatives en zone à bâtir existent». Un recours en justice est pendant devant le Tribunal administratif de première instance.