Viaduc de la Jonction à Genève – La barrière de la discorde en passe de trouver son épilogue Taxé d’entrave visuelle carcérale, le garde-corps posé fin 2017 sur le pont ferroviaire va être modifié. Il sera doté de fenêtres sur l’entier du tronçon. Aurélie Toninato

Un prototype de module avec des fenêtres avait été installé en 2019. L’entier du tronçon sera finalement doté de telles ouvertures. Pour cela, chaque module doit être retiré et modifié en atelier, avec d’être reposé. LAURENT GUIRAUD

C’est un feuilleton au long cours que l’on avait presque fini par oublier, lassé d’attendre son épilogue. Mais le dossier de la «barrière de la discorde» du viaduc de la Jonction refait surface: le garde-corps du pont, installé fin 2017 et accusé de boucher la vue sur l’union du Rhône et de l’Arve, est en train de changer d’allure. De mardi à jeudi, le pont était fermé au public pour cause de travaux, et il le sera encore à plusieurs reprises durant l’année.