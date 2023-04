Élection du Conseil d’État – La barre des 40% de participation devrait être franchie À trois jours du scrutin, 35,4% des citoyens genevois avaient voté par correspondance. Bien davantage qu’au premier tour! Eric Budry

Ce dimanche 30 avril, douze candidats se présentent au second tour de l’élection du Conseil d’État genevois. AZZUROMATTO/ENRICO GASTALDELLO

La participation au second tour de l’élection du Conseil d’État ce 30 avril devrait être bien meilleure que celle du premier tour (37,14%). Le Service des votations et élections annonce en effet un taux de 35,4% à trois jours du scrutin (jeudi soir), alors qu’il n’était que de 24,7% au même instant au premier tour.

«Lors de l’élection complémentaire de 2021, la participation au second tour n’était que de 31,6% à J –3. Or le taux final avait atteint 42,7%.»

Entre jeudi et vendredi, le taux a progressé de 2,7 points et de 3 points entre mercredi et jeudi. Si ce flux ne faiblit pas, la barre des 40% sera dépassée avant même de comptabiliser le vote des quelques Genevois qui se rendront au local de vote dimanche matin.

Rendez-vous dimanche

Il ne fait donc plus aucun doute que la mobilisation a été très supérieure à celle enregistrée le 2 avril. À qui profitera-t-elle principalement? La réponse commencera à se dessiner dès 12 h 45 ce dimanche, lorsque seront diffusés les résultats anticipés correspondant à 90 à 95% des votants.

