Finances à Genève – La Banque Rothschild va s’installer à l’Étang On ne sait pas encore quand le déménagement aura lieu dans le nouveau quartier verniolan. Une aubaine pour la deuxième ville du canton. Judith Monfrini

La banque Rothschild déménage du quartier des banques à Vernier. TDG

Les 600 employés genevois de la Banque Edmond de Rothschild vont déménager dans le quartier de l’Étang, situé sur la commune de Vernier. C’est ce qu’a révélé récemment le site Immobilier.ch. Une information confirmée par Gian-Reto Agramunt, conseiller administratif chargé des finances à Vernier. «On s’en réjouit, réagit le magistrat. La venue de cette banque est idéale pour qu’une vie ait lieu la journée dans les commerces qui seront tous installés dans une dizaine de mois.» Et de souligner la belle desserte dont jouit l’Étang, «à 1200 mètres de Cointrin, à 800 mètres de l’espace réservé aux jets d’affaires, à côté du tram de Meyrin et de l’autoroute».

La venue à Vernier d’une banque qui enregistre plus de 160 milliards sous gestion ne laisse pas non plus les autorités communales indifférentes. Une manne financière qui devrait amplement justifier les investissements publics réalisés à l’Étang, entre l’école, la crèche et les salles de sport. À terme, 2500 personnes devraient occuper les bureaux, de jour, auxquels s’ajouteront les 2500 habitants, de nuit.

À noter que la banque, via un de ses fonds immobiliers, a acheté en 2021 plusieurs bâtiments du quartier pour un montant total de plus de 140 millions, selon le Registre foncier.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.