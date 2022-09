L’inflation grimpant à toute allure, la Banque nationale suisse a décidé d’agir conformément à la doxa en vigueur chez toutes les banques centrales : faire monter les taux d’intérêt pour casser la demande et, rompant ainsi le cercle vicieux qui menace de s’installer entre prix et salaires (puisqu’une demande affaiblie par la baisse du pouvoir d’achat disponible dissuadera(it) les entreprises de répercuter la hausse de leurs coûts sur leurs prix de vente), ramener l’économie sur le droit chemin.

Ce qui amène à se poser deux questions. Premièrement, l’inflation présente est-elle vraiment un phénomène d’origine monétaire ? Deuxièmement, la politique monétaire est-elle vraiment le seul instrument à disposition pour la combattre ? Questions rhétoriques évidemment, puisque la réponse est doublement négative.

Voyons d’abord la vraie nature de la vague actuelle de renchérissement. Au départ de l’événement, juste avant la pandémie, les prix étaient plutôt stables, et même déclinants, de sorte qu’il importait, y compris par des intérêts négatifs, de les ramener en territoire haussier. On était donc loin d’une inflation solidement ancrée dans les anticipations, telle que celle qui avait contaminé les économies dans les années soixante et suivantes. Et il y avait de bonnes raisons de penser cette fois-ci que la flambée de renchérissement serait, sinon de courte durée, du moins de nature passagère. Le point à souligner ici est que cette inflation n’a manifestement pas eu une origine essentiellement monétaire, mais bien qu’elle est née du soudain écart apparu entre une demande revivifiée par la fin des restrictions sanitaires, et une offre corsetée par toutes sortes d’entraves résiduelles. Profitons-en pour rappeler qu’il convient de soigneusement distinguer l’inflation, phénomène qui consiste en l’élévation continue du niveau général des prix, de l’établissement de ces derniers à un niveau plus élevé, sans que forcément s’enclenche la fameuse spirale entre eux et les salaires engagés dans une course poursuite pour tenter de les rattraper.

«N’y a-t-il que la hausse des taux d’intérêt pour stopper l’emballement?»

D’où la seconde question. N’y a-t-il que la hausse des taux d’intérêt pour stopper l’emballement ? Eh bien non. Car pour freiner la demande, il y a mieux. Et ce mieux est le recours à l’arme fiscale ou, si l’on préfère, budgétaire. La main publique est en effet infiniment plus souple que l’instrument de la restriction monétaire, qui ne peut évidemment sélectionner les cibles à atteindre. On peut surtaxer les surprofits, moduler la TVA, pénaliser les gros consommateurs d’énergie, inversement récompenser les économes, éventuellement réduire la consommation ou l’investissement public quand il ou elle sollicite trop les ressources disponibles. La seule difficulté, et elle est évidemment de taille, c’est qu’en régime démocratique le maniement de la fiscalité est soumis à des processus parlementaires longs et parfois tortueux, dont l’issue, souvent tardive, dépend de considérations la plupart du temps étrangères à l’urgence d’agir.

Par opposition, la politique monétaire est du ressort d’institutions généralement indépendantes, dont les organes décisionnels sont libres de décider ce que bon leur semble, sans qu’il leur soit demandé de rendre compte devant quelque autorité supérieure. Il résulte de cet arbitraire, institué pour la bonne cause mais arbitraire tout de même, qu’il arrive que des erreurs de jugement soient commises, si experts que puissent être ceux ou celles qui les commettent.



Marian Stepczynski Afficher plus PIERRE ALBOUY

