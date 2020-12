Suisse – La Banque cantonale de Zurich réserve 300 millions de prêts aux PME L’établissement a précisé qu’il comptait également soutenir de petites et moyennes entreprises (PME) ne satisfaisant pas les critères des plans de soutien prévus.

Le programme de la ZKB s'adresse aux PME domiciliées dans le canton de Zurich et qui ont déjà tenté d'obtenir de l'argent par d'autres moyens.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) va octroyer dès le 4 janvier des prêts-relais à des entreprises en difficulté, pour un montant total de 300 millions de francs.

Les sociétés qui remplissent les critères du programme d’aide de la Confédération et du canton de Zurich pourraient ainsi recevoir de l’argent très rapidement, dès le 1er trimestre.

La ZKB entend également aider des petites et moyennes entreprises (PME) ne satisfaisant pas les critères de ces plans de soutien, mais qui souffrent de la pandémie de coronavirus, indique l’établissement mercredi. La conduite de ce plan, présenté comme «non bureaucratique», sera assurée par une équipe spéciale composée de 30 employés.

Pour obtenir des crédits-relais, les firmes devront prouver une activité opérationnelle depuis deux ans au moins. Le programme de la ZKB s’adresse aux PME domiciliées dans le canton de Zurich et qui ont déjà tenté d’obtenir de l’argent par d’autres moyens.

Secteurs encore plus touchés

La baisse significative des recettes durant la crise constitue un autre critère. «Cependant, ces pertes peuvent être bien inférieures aux 50% prévus dans les programmes étatiques», explique Jürg Bühlmann, responsable de la clientèle entreprise à la ZKB, cité dans le communiqué.

Pour de nombreuses sociétés, une aide financière de l’État arriverait trop tard, a renchéri Jürg Bühlmann, dans une interview mercredi à la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). «Depuis mardi, nous nous retrouvons à nouveau dans une situation de confinement partiel. Les secteurs qui ont déjà particulièrement souffert en mars et en avril sont encore plus touchés», précise le responsable, citant l’hôtellerie-restauration et le secteur du voyage en particulier.

«Pour certaines entreprises, nos prêts sont susceptibles de servir de relais jusqu’au versement de l’aide d’urgence. Pour d’autres, les crédits pourraient aider à plus long terme.»

