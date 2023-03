Bilan de la BCGE – La Banque cantonale a joué sur sa diversification en 2022 L’établissement a étoffé son bénéfice net de 40,5%, à 176 millions de francs, l’année dernière.

Siège de la Banque Cantonale de Genève, au Quai de l’île. LAURENT GUIRAUD

Ni la volatilité des taux, ni l’année boursière turbulente n’ont eu raison de la Banque Cantonale de Genève (BCGE). L’établissement du Quai de l’île a fait preuve de résistance en jouant sur la diversification de son modèle d’affaires. «Nous comptons près de 5704 nouveaux clients privés et entreprises» se félicite le directeur général Blaise Goetschin. «Notre positionnement stratégique nous a permis de faire face à une conjoncture contrastée et de nous appuyer sur des secteurs porteurs de l’économie».

La Banque Cantonale de Genève (BCGE) a étoffé son bénéfice net de 40,5% à 176 millions de francs en 2022. Le conseil d’administration pourra proposer un dividende relevé d’un franc à 5.50 francs, rapporte un communiqué mercredi. Le produit d’exploitation a atteint 475,7 millions, soit 8,3% de plus. Les charges opérationnelles de l’ordre de 261,3 millions, ont augmenté de près de 3%, après des investissements dans de nouvelles compétences technologiques. Le résultat opérationnel a augmenté de 11,9% pour atteindre 194,9 millions.

Les opérations d’intérêts ont affiché un résultat en hausse de 25,5% à 286 millions. Les commissions ont frôlé les 133 millions de francs, soit une perte de 2,4%. Les opérations de négoce s’élèvent quant à elles à 38 millions. «Nous avons su exploiter au mieux le changement de régime des taux et minimiser les effets du marché boursier sur les commissions» explique le directeur financier Frédéric Vernet.

Les actifs sous gestion ont baissé de 2,2% à 33,4 milliards en 2022.

Au 31 décembre, le bilan représentait un peu plus de 30 milliards, soit 6,2% de plus que l’année précédente, pour des dépôts clientèle en hausse de 6,7% à 19,4 millions. Les créances hypothécaires ont progressé de 3,0% à 13,0 milliards. Elles représentent une part de 43% dans le total du bilan et reflètent la diversification du modèle d’affaires de la banque, souligne le groupe. Le ratio de fonds propres durs (Tier1) a gagné 16 points de base, à 15,27%.

Positionnement stratégique

À la Bourse suisse, l’action BCGE a augmenté de 11,8% en 2022. M. Goetschin a annoncé l’arrivée de 83 nouveaux actionnaires, soit au total 15’506. «75% des collaborateurs sont actionnaires et détiennent 3,0% du capital de la banque.» En terme d’effectif, le groupe a créé 39 nouveaux postes, comptant au total 874 collaborateurs.

Côté digitalisation, la BCGE compte 35,2% de nouveaux comptes ouverts en ligne en 2022. «La banque tient son rythme de transition en matière de numérique» répond le dirigeant. Au programme de 2023, la direction de la BCGE s’attend à une hausse modérée des taux et des conditions susceptibles de faire progresser sa rentabilité en poursuivant son expansion commerciale, «sauf dégradation de la conjoncture» prévient M. Vernet.

Les travaux de rénovation du siège se poursuivent avec le raccordement au réseau thermique GeniLac. Le premier corps de bâtiment (île B) devrait être terminé cet automne, annonce la direction.

À la tête du groupe depuis plus de 20 ans, le mandat du dirigeant a dû être prolongé au cours de l’année, faute de successeur. M. Goetschin se dit très satisfait de continuer. À 14 h 00, l’action BCGE avançait de 1,3% à 196 francs.

ATS

