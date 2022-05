Performance sonore au Théâtre Saint-Gervais – La ballade décalée d’un écrivain sans le sou Deux instrumentistes et un comédien transposent la musicalité du roman de Knut Hamsun, «Faim», dans une «Ritournelle» aux allures d’ovni. Katia Berger

Issus de la Manufacture, Lucas Savioz et Julien Meyer collaborent pour la deuxième fois sur un texte du Norvégien Knut Hamsun. FLORE ZURBRIGGEN

Tout détonne à merveille, dans ce petit joyau à scruter jusqu’à dimanche au Théâtre Saint-Gervais. Le concept, pour commencer, qui agence un contrepoint joliment bancal entre musique et jeu théâtral. Tandis que le pianiste genevois Maël Godinat et le «bidouilleur de sons» Julien Meyer occupent l’espace sonore d’un plateau en noir et blanc, un farfadet nouveau venu du nom de Lucas Savioz égrène son monologue en sautillant, sans qu’aucun lien apparent ne se crée entre les premiers et le second. En vérité, à l’image de cette improvisation à partir d’un prélude de Bach par le jazzman John Lewis – citée dans la pièce –, les partitions se répondent dans leur décalage même.

L’utilisation du spot lumineux par Florian Bach souligne le jeu funambulesque de Lucas Savioz. FLORE ZURBRIGGEN

Naturalisme et poésie

Semblable lézard zèbre l’adaptation pour la scène du premier roman du Norvégien Knut Hamsun, «Faim». Rédigé à la fin des années 1880 alors que le futur Prix Nobel (devenu pro nazi par la suite) peinait à joindre les deux bouts, ce récit semi-autobiographique narre la déchéance d’un jeune écrivain errant seul dans les rues de Christiania – avant que la ville ne soit rebaptisée Oslo. A priori, rien ne prédisposait cette prose étonnante, quelque part entre Dostoïevski, Zola et Kafka, au traitement tout en légèreté que lui réserve le trio Julien Meyer, Lucas Savioz et Pierre-Angelo Zavaglia, artiste associé à L’Abri. Là encore, les allusions au cinéma muet ménagées par les éclairages de Florian Bach autant que par la mise en scène de Julien Meyer réconcilient naturalisme et poésie en leur imprimant une même veine tragicomique.

Ce crayon qui le dépasse – réalisé par Mélissa Rouvinet – permettra-t-il au narrateur de «Faim» à s’intégrer dans une société où il n’a pas sa place? FLORE ZURBRIGGEN

Car le projet que caressaient Lucas Savioz et Julien Meyer depuis qu’ils se sont frottés aux «Mystères» du même Hamsun dans le cadre de leur cursus à la Manufacture ne tient ni de la jérémiade contre un monde injuste ni du tract politique pour renverser celui-ci. Il vise plutôt à valoriser la marge où évolue l’inadapté, et montrer en quoi le hiatus qui le coupe de la société peut s’avérer source d’optimisme, d’inspiration, voire de joie. D’où une guillerette «Ritournelle», qui augure des refrains à venir dont on a déjà faim.

