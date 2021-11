Finances communales – La baisse des rentrées fiscales inquiète Versoix Le Conseil municipal vote un budget 2022 présentant un excédent de charges de près de 1,4 million de francs. Xavier Lafargue

Le 22 novembre, le Conseil municipal de Versoix a accepté le budget 2022 de la commune par 21 oui, 2 non et 2 abstentions. XLA

La situation est moins grave que prévu, mais elle est préoccupante. Voilà comment on pourrait résumer le budget 2022 de la Ville de Versoix, accepté le 22 novembre par le Conseil municipal (22 oui, 2 non et 2 abstentions). Si l’excédent de charges ne se monte finalement «qu’à» 1,376 million (contre 1,688 million en 2021) et que l’insuffisance de financement se réduit, la commune lacustre voit en revanche ses rentrées fiscales baisser, «ce qui inquiète le Conseil administratif», a relevé lors de sa présentation la maire, Jolanka Tchamkerten (Les Verts).

«À l’image de leur Exécutif, plusieurs conseillers municipaux s’inquiètent de la diminution des revenus provenant de la fiscalité.»

L’Exécutif et l’administration communale n’ont pourtant pas ménagé leurs efforts afin de réduire le plus possible les charges, ce que la majorité des conseillers municipaux ont salué. Mais pour y parvenir, il a fallu se résoudre à ne pas indexer les salaires des collaborateurs pour 2022 – même si les primes sont conservées. En Commission des finances, Les Verts avaient proposé le versement d’une demi-annuité, mais cela a été refusé. En plénière, le socialiste Patrice Marro a monté le curseur, demandant une pleine indexation des salaires. De quoi titiller les Verts, qui sont revenus à la charge avec leur proposition. Après une suspension de séance, ces deux amendements ont été mis au vote et ont été refusés, à une courte majorité composée de PLR et de PDC.

Le président tranche

Un troisième amendement, déposé par l’indépendant Jean-Marc Leiser, visait à renforcer la promotion économique, à hauteur de 50’000 francs. «Si on ne fait rien pour attirer des entreprises dans notre belle commune, on ne risque pas d’en attirer de nombreuses, sans compter celles déjà en place, qui souffrent», a-t-il argumenté. Là encore, la proposition, soutenue par les Verts, a été rejetée. C’est le président du Municipal, le PLR Julien Marquis, qui a dû trancher, après égalité des voix lors du vote.

Péréquation favorable

Les charges inscrites au budget 2022 n’ont ainsi pas été augmentées en plénière. Mais, à l’image de leur Exécutif, plusieurs conseillers municipaux s’inquiètent de la diminution des revenus provenant de la fiscalité (près de 1,4 million de moins, a relevé le PLR Alain Riat), cela même si la péréquation intercommunale, elle, est favorable à Versoix (+ 1,5 million). La baisse probable des revenus de la taxe professionnelle – on parle de 400’000 francs de moins l’an prochain consécutivement au départ de gros contribuables – n’est pas non plus faite pour rassurer, de même que d’éventuels nouveaux transferts de charges de l’État vers les communes.

Habituée à boucler des comptes sensiblement meilleurs que ses prévisions budgétaires, la Commune espère que ce sera encore le cas en 2022.

