Sécheresse – La baignade dans l’Allondon est restreinte dès jeudi Le débit de la rivière est trop faible. Conséquence: pour deux semaines au moins, un tronçon est mis à ban pour protéger la faune. Aurélie Toninato

Le Canton a décidé de restreindre l’accès à l’eau de l’Allondon sur un tronçon allant de l’embouchure du Nant de Pralie au pont des Baillets, dès ce jeudi (image d’illustration). PIERRE ABENSUR

Les passages pluvieux de ces derniers jours n’ont pas suffi à contrer les effets de la sécheresse. Conséquence: certaines rivières accusent de très faibles débits et une température de l’eau élevée, de quoi mettre en danger la flore et la faune aquatiques, notamment les populations de salmonidés comme la truite fario ou l’ombre de rivière.

Genève La sécheresse met à mal l’Allondon La situation est particulièrement grave pour l’Allondon, cours d’eau à la fois sensible et très sollicité pour les activités de loisir. Pour préserver les espèces qui y vivent, le Canton a annoncé mercredi qu’une mise à ban pourrait être décrétée sur l’un de ses tronçons dès que le débit passerait en dessous de 400 litres par seconde. Or, mercredi en fin de journée, le débit mesuré atteignait seulement les 299 litres par seconde. De quoi déclencher, donc, la restriction d’accès du secteur allant de l’embouchure du Nant de Pralie en amont au pont des Baillets en aval, comme nous le confirme Dimitri Jaquet, inspecteur cantonal de la pêche.

«Dès ce jeudi, dans cette zone, toutes les activités impliquant un accès à l’eau, comme la pêche, la baignade ou encore l’orpaillage, seront momentanément interdites, durant deux semaines au moins. Il est en revanche toujours possible de se promener sur les berges.» L’interdiction sera signalée sur place au moyen de panneaux d’information placés le long de la rivière, qui fera l’objet d’une surveillance accrue par les gardes de l’environnement.

Un stress pour les espèces

La mise à ban temporaire sur ce tronçon de l’Allondon, qui est ombragé et fournit des zones d’habitat pour les poissons, permettra d’offrir de la tranquillité et un refuge à la faune piscicole. La présence humaine représente un stress, et elle contribue à diminuer le taux d’oxygène dans l’eau, souligne encore le spécialiste.

«Les activités aquatiques entraînent la mise en suspension de matières organiques comme du sable et du limon, ce qui contribue à augmenter la prolifération des bactéries et réduit le taux d’oxygène disponible dans l’eau. C’est un stress supplémentaire pour la faune.» Il conclut: «Nous recommandons donc la baignade dans le lac ou en piscine plutôt qu’en rivière. Sans compter que nous ne sommes pas à l’abri que des rejets polluants se retrouvent dans les milieux naturels sans avoir été épurés.»

Une telle mesure a déjà été prise en 2019 et en 2020.

