Inquiétude grandissante – La bactérie doit-elle inquiéter les baigneurs vaudois? Suite à l’empoisonnement mortel de six chiens, la police déconseille toute baignade dans le lac de Neuchâtel. Les rives vaudoises pourraient être concernées. Hélène Krähenbühl DÉVELOPPEMENT SUIT

Yverdon On saura dans les prochaines heures si la baignade est aussi officiellement déconseillée sur les rives vaudoises du lac de Neuchâtel. CHRISTIAN BRUN /24HEURES

La nouvelle a suscité l’émoi dans le canton de Neuchâtel, et bien au-delà. En l’espace de vingt-quatre heures, pas moins de six chiens ont été mortellement empoisonnés mercredi dans la zone comprise entre Colombier (NE) et l’embouchure de l’Areuse, entraînant la fermeture de tout le secteur. Les canidés ont vraisemblablement ingéré une cyanobactérie présente dans les eaux du lac. La police neuchâteloise déconseille désormais toute baignade dans l’ensemble des plages du canton.