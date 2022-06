5000 infections par jour – La 6e vague continue de frapper la Suisse La vague d’été poursuit son ascension. Voici quatre choses à savoir, dont la question du port du masque. Arthur Grosjean Correspondant au Palais fédéral

C’est le premier été depuis le début de la pandémie où le nombre d’infections est aussi élevé. KEYSTONE/Laurent Gillieron) keystone-sda.ch

La Suisse a goûté aux longues nuits d’été sur les terrasses et dans les bars, au retour des bises entre amis, aux festivals en plein air et aux spectacles à l’intérieur, à l’insouciance quoi. Et c’est très bien pour le moral. Le revers de la médaille, c’est la montée confirmée d’une 6e vague Covid depuis plus d’un mois.