Manifestation – La 61e édition de la Foire du Valais aura lieu en 2021 La Foire du Valais n’aura pas lieu cette année, en raison du coronavirus et des distances de sécurité à respecter.

Coronavirus oblige, 2020 se fera sans la Foire du Valais. La 61e édition aura lieu du 1er au 10 octobre 2021. Les organisateurs estiment qu'il leur sera impossible de faire respecter les distances. L'Assemblée générale extraordinaire de l'Association de la Foire du Valais (FVS Group) a pris cette décision à l'unanimité, a-t-elle fait savoir jeudi lors d'une conférence de presse à Martigny.

«Notre responsabilité d'organisateur est triple: sanitaire, économique et sociale. La Foire du Valais repose sur la convivialité, la proximité et l'échange; or, les contraintes d'hygiène et les règles de distanciation sociale ne peuvent malheureusement pas être respectées dans l'enceinte de la Foire», détaille le président Vincent Claivaz. Le traçage nominatif des plus de 230'000 visiteurs attendus n'est pas non plus viable, ajoute-t-il.

Edition limitée en 2020

Mais que les aficionados se rassurent, une édition limitée aura bel et bien lieu cette année aux dates prévues, notent les organisateurs qui appellent le public à conserver dans son agenda les dates du 2 au 11 octobre. Dans le cadre de cette édition, des évènements sont prévus notamment pour les commerçants sur les thèmes de la gastronomie, la musique et le terroir.

Ce renoncement aura un impact sur de nombreux commerçants et restaurateurs, car la foire engendre des retombées annuelles de plus de 125 millions pour la région. L'événement en lui-même génère plus de 75 millions de francs de retombées financières. Le groupe FVS restitue les acomptes déjà versés par les exposants d’ici au 31 juillet au plus tard, note-t-il encore.

Plus de 233’000 personnes

Partenaire historique de l’Association de la Foire du Valais, le Centre d'expositions et de réunions de Martigny (CERM) qui accueille l'événement et, dont la Ville est l’un des coopérateurs principaux, a octroyé une aide en abandonnant 75% du loyer annuel 2020, soit l'équivalent de quelque 930'000 francs.

De son côté, le canton du Valais participe aussi à l'effort en accordant un soutien financier d’environ 930'000 francs aussi «pour le sauvetage de l‘une des plus grandes expositions grand public de Suisse».

En 2019, la Foire du Valais qui fêtait ses 60 ans, avait réalisé une nouvelle édition record, attirant 233'779 visiteurs.

( ATS/NXP )